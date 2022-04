Nach Rücktrittsgedanken: Simona Halep hat ihr Feuer wiederentdeckt

Simona Halep (WTA-Nr. 21) greift in dieser Woche in Madrid wieder an, in Runde 2 trifft sie hier auf die Nummer 2 der Welt, Paula Badosa. Halep will's noch wissen - nachdem sie sich schon mit Gedanken an ein Karriereende befasst hat.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 29.04.2022, 07:25 Uhr

© Getty Images Simona Halep

Sie habe mit 30 Jahren immer einen Abschied vom Tennis im Kopf gehabt, erklärte Halep auf der Seite tennismajors.com. Nach ihrer Verletzung im Vorjahr, wegen der sie vier Monate aussetzen musste, habe sie konkretere Rücktrittsgedanken gehegt, nicht daran geglaubt, auf dem gewohnten Level zurückkommen zu können. Zu Beginn dieser Saison sei es etwas besser gewesen, aber wirklich mit Selbstvertrauen ausgestattet gewesen sei sie nicht.

Der große Umschwung für Halep sei passiert, als sie die Tennis-Academy von Patrick Mouratoglou besucht habe.

Darren Cahill, ihr Ex-Coach, habe ihr schon vor drei, vier Jahren zum Training in der Mouratoglou-Academy geraten, aber damals habe sie zu Hause bleiben wollen, in gewohnter Umgebung. Nun, nach der Trennung von Cahill, habe dieser erneut darauf hingewiesen. Zur Überraschung aller in ihrem Umfeld habe sie sich diesmal getraut. Mouratoglou selbst habe zu Beginn klargestellt, dass er selbst nicht als Trainer zur Verfügung stehe, weil er mit Serena Williams unterwegs sein. In Miami dann aber habe sich der Spot geöffnet.

Halep über Mouratoglou: "Vertraue ihm zu 100 Prozent"

Und Halep ist begeistert vom Meistertrainer! Mouratoglou könne ihr auf mentaler Ebene helfen, weil er selbst sehr sicher sei als Mensch, und tennismäßig sowieso. In Gesprächen könne sie sich ihm gegenüber gut öffnen, was ihr generell nicht leichtfalle als sehr introvertierter Mensch. Haleps Urteil: „Ich vertraue ihm zu 100 Prozent“

Bei Mouratoglou habe sie "das Feuer in mir wiedergefunden", als sie die vielen Kids und Jugendlichen dort habe trainieren sehen. Tennis geliebt habe sie ohnehin schon. Und mittlerweile sei sie wieder Trainingsweltmeisterin, verbringe bis zu drei Stunden auf dem Platz statt wie gewohnt "nur" zwei.

Halep will also noch mal angreifen. Kinder? Wolle sie zwar haben, "aber das kann etwas warten, weil ich diese Leidenschaft habe, die ich nicht aufgeben möchte." Die Ziele der zweifachen Majorsiegerin und Ex-Nummer 1: „Ich will einen weiteren Grand-Slam-Titel gewinnen. Und wieder an die Spitze kommen.“

Zum gesamten Video-Interview mit Simona Halep kommt ihr hier!