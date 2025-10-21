Nach Sinners Davis-Cup-Absage: Scharfe Kritik aus Italien

Jannik Sinner hat sich dieses Jahr gegen eine Davis-Cup-Teilnahme entschieden. Kritik hagelt es vor allem Seitens der italienischen Davis-Cup-Legende Nicola Pietrangeli.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 21.10.2025, 17:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner verzichtet 2025 auf seine Davis-Cup-Teilnahme

Zweifacher Titelträger Jannik Sinner wird nicht beim Davis Cup teilnehmen. Der Italiener bestätigte seine Abwesenheit persönlich vor den Medien in Wien. Diese Entscheidung trifft vor allem in Italien auf großes Unverständnis. Als Grund hatte Sinner angegeben, eine “extra Pause” nach der langen Saison zu brauchen, bevor es in Australien wieder weitergeht. Eine Begründung, die nun scharf kritisiert wird, vor allem, da der Weltranglistenzweite erst frisch von dem umstrittenen Showturnier Six Kings Slam in Riad zurückreiste. Ein Wettkampf, bei dem der 24-Jährige sechs Millionen Euro mit nach Hause nahm.

Pietrangeli: “Schlag ins Gesicht für italienische Sportwelt”

Nicola Pietrangeli, der erfolgreichste Spieler der italienischen Davis Cup Geschichte, hat keinerlei Verständnis für die Entscheidung des italienischen Superstars. “Das ist ein schwerer Schlag ins Gesicht für die italienische Sportwelt”, sagte der 92-Jährige im Interview mit der Nachrichtenagentur Ansa. Pietrangeli verstehe nicht warum “von einer schweren Entscheidung” die Rede sei. “Es geht doch darum Tennis zu spielen, und nicht darum, in den Krieg zu ziehen.”

Der Teambewerb findet vom 18. - 23. November in Bologna statt. Zum Auftakt trifft der Titelverteidiger Italien auf Österreich.