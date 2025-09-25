Nach Sturz: Alcaraz gibt Entwarnung unter Vorbehalt

Carlos Alcaraz hatte sich bei seinem Auftakt beim ATP-500-Turnier in Tokio am Knöchel verletzt. Trotz Besserung konnte der Topgesetzte nicht versichern, beim nächsten Match antreten zu können.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 25.09.2025, 22:13 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz bei der Pressekonferenz in Tokio

Alacaraz Debüt in Tokio startete mit einem Schreckmoment. Der Spanier hatte sich in seinem Auftaktmatch gegen Sebastian Baez den linken Knöchel verdreht. Mit schmerzverzerrtem Gesicht fiel der Topgesetzte zu Boden. Alcaraz nahm eine medizinische Auszeit und wurde am Fuß versorgt. Danach sicherte sich der 22-Jährige den Sieg mit 6:4 und 6:2 – ohne weitere Vorkommnisse.

Noch auf dem Platz, unmittelbar nach dem Match, verriet der Topgesetzte: „Als es passiert ist, habe ich mich überhaupt nicht gut gefühlt. In den ersten fünf Minuten dachte ich, dass ich nicht weiterspielen könnte. Ich war besorgt, weil es sich schlecht anfühlte.“ Erleichtert fügte die Nummer 1 hinzu: „Ich bin froh, dass ich danach das Match so gut beenden konnte."

Auch bei der anschließenden Pressekonferenz konnte Alcaraz vorsichtig Entwarnung geben: "Im Moment fühle ich mich genauso wie am Ende des Spiels, nachdem sich der Bereich abgekühlt hat. Das ist ein gutes Zeichen.“

Ob der Weltranglistenerste am Samstag in der zweiten Runde gegen Zizou Bergs antreten kann, bleibt dennoch abzuwarten. Entscheidend werden die kommenden Stunden und insbesondere, wie sich der Knöchel über Nacht entwickelt. Positiv: Alcaraz hat morgen spielfrei. „Diese anderthalb Tage werden für meine Genesung entscheidend sein. Ich werde alles tun, um in guter Verfassung und spielbereit zu sein“, betonte der Spanier abschließend.

