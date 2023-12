Nach Sturz: Gael Monfils gibt Entwarnung

Gael Monfils hat nach seinem Umknicken beim Ultimate Tennis Showdown in London Entwarnung gegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.12.2023, 21:19 Uhr

© Getty Images Gael Monfils ist wieder gut zu Fuß

Gael Monfils hat spät in der Saison 2023 mit dem Titel in Stockholm noch einmal ein richtig schönes sportliches Ausrufezeichen gesetzt, über den Unterhaltungswert des Franzosen muss man ohnehin nicht diskutieren. Und also passt Monfils zum Ultimate Tennis Showdown wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge.

Dumm nur, wenn bei einem Showevent dann ein unglücklicher Schritt dazu führt, dass der ohnehin fragile Routinier plötzlich über den Platz humpelt. So geschehen in der Begegnung gegen Jack Draper. Monfils musste diese Partie gegen den späteren Sieger der Veranstaltung zwar aufgeben, kam aber zu seiner dritten Gruppenpartie gegen Holger Rune zurück. Und bot dem Dänen über vier Sätze zu jeweils acht Minuten gut Paroli.

„Ich habe viel Eis drauf gegeben, habe ein bisschen Akupunktur gehabt“, erkläret Monfils in London. Ich habe mich so gefühlt, dass ich mein drittes Match bei diesem Turnier spielen konnte. Ja, ich war nicht bei 100 Prozent, aber ich war nicht weit davon entfernt.“

„Ich glaube nicht, dass es allzu ernst ist“, fügte Monfils noch an. „Ein paar Tage Ruhe und es wird mir wieder gut gehen.“