Nach Stuttgart-Aus: Gael Monfils macht sich über toxische Wetter lustig

Für Gael Monfils war in der ersten Runde der BOSS OPEN in Stuttgart gegen Alex Michelsen Endstation. Im Anschluss an das Aus sah er sich auf Social Media mit Hassnachrichten von Wettern konfrontiert - und schlug prompt humorvoll zurück.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 11.06.2025, 19:13 Uhr

© Getty Images Gael Monfils hat sich in einem Video über toxische Wetter lustig gemacht

Der französische Routinier musste sich in seinem Auftaktmatch bei den BOSS OPEN Michelsen knapp mit 4:6, 6:4 und 3:6 geschlagen geben. Eigentlich keine Niederlage, für die man sich schämen muss, steht der 20-jährige US-Amerikaner doch auf Platz 35 im Ranking - also sieben Ränge vor Monfils.

Umso verwunderter war der 38-jährige Franzose, als er sich nach dem Match mit einer Welle von Hass-Kommentaren auf Social Media konfrontiert sah. Eine Meute von notorischen Wettern war offensichtlich frustriert darüber, dass ihre Wette auf Monfils nicht aufging und ließ der Wut darüber freien Lauf, indem sie den Franzosen mit toxischen Nachrichten bombardierten.

"Lasst es bleiben"

Zum Glück ist Monfils routiniert und entspannt genug, um sich von gehässigem Social Media-Getöse nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. In einem Video gab er den verärgerten Wettern auf gewohnt humorvolle Weise Contra: "Im Ernst? Ihr wettet auf mich? Auf Gras? Ich habe gegen Alex Michelsen gespielt, der 20 Jahre alt ist und auf Platz 35 im Ranking steht. Ihr habt überhaupt keine Ahnung. Lasst es bleiben", so die köstliche Replik der ehemaligen Nummer sechs der Welt.

Bleibt nur zu hoffen, dass sich zumindest ein paar der toxischen Social Media-Clowns angesprochen fühlen und in Zukunft zweimal überlegen, was sie wo posten.