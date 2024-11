Nach Turniersieg: Shapovalov arbeitet 2025 mit Janko Tipsarevic

Nach seinem Sieg beim Turnier in Belgrad hat Denis Shapovalov angekündigt, den Serben Janko Tipsarevic fest in sein Team zu holen. Die gemeinsame Testwoche in basel ist für beide Seite anscheinend positiv verlaufen. In Dubai startet ihre Zusammenarbeit.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.11.2024, 19:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Etwas mehr als fünf Jahre nach seinem bislang einzigen Turniersieg folgte endlich der lang erwartete nächste Turniererfolg für Denis Shapovalov. Der Kanadier setzte sich im Finale des ATP-Tour-250-Events in Belgrad gegen den Lokalmatador Hamad Medjedovic mit 6:4, 6:4 durch und gab damit ein fast nicht mehr erwartetes Lebenszeichen von sich. Im Halbfinale hatte Shapovalov den stärker eingeschätzten Tschechen Jiri Lehecka mit 6:2, 6:1 eliminiert.

Los geht es in Dubai

Bei seiner sportlichen "Wiedergeburt" in Belgrad kündigte Shapovalov zudem eine Veränderung in seinem Trainerteam an: Ab der nächsten Saison wird der ehemalige Weltranglisten-Achte Janko Tipsarevic ihn unterstützen.

In einem Interview am Rande des Turniers in der serbischen Hauptstadt lobte Shapovalov die Fähigkeiten und das Spielverständnis seines neuen Trainers, Janko Tipsarevic. Die beiden hatten eine erfolgreiche Probe-Woche in Basel und möchten nun während der Off-Season in Dubai intensiv an Shapovalovs Spiel arbeiten. "Janko und ich hatten eine Testwoche in Basel, und wir haben uns gut verstanden. Er war ein unglaublicher Spieler, und ich respektiere ihn sehr. Er ist ein kluger Mann und hat mir bereits wertvolle Tipps gegeben. Es ist noch früh, um mehr zu sagen, aber ich hoffe, dass sich unsere Zusammenarbeit hervorragend entwickelt," so Shapovalov.