Nach Wutausbrüchen: ATP kündigt strengeren Blick an

Die Szenen häufen sich: Das Herrentennis hat eine Reihe schockierender Ausbrüche erlebt. Von Schlägerwürfen bis zur Einschüchterung der Schiedsrichter. Die ATP kündigt an, hier nun genauer hinzuschauen.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 05.04.2022, 19:20 Uhr

ATP-Chef Andrea Gaudenzi

Die Flut von Schlägerzerstörungen und Streitigkeiten mit Schiedsrichtern veranlasst die ATP, das Verhalten der Spieler auf dem Platz zu genauer zu betrachten. Laut verschiedenen Veröffentlichungen hat die Tour den Spielern eine Mitteilung geschickt. „In den ersten drei Monaten der Saison gab es eine ungewöhnliche Häufigkeit von aufsehenerregenden Vorfällen mit unsportlichem Verhalten“, so heißt es. „Dazu gehören schwere Fälle von Beschimpfungen und Schlägerbeleidigungen. Wir haben zu viele gefährliche Momente erlebt, in denen Offizielle oder Ballpersonen ins Kreuzfeuer aggressiven oder respektlosen Verhaltens geraten sind. Diese Vorfälle werfen ein schlechtes Licht auf unseren Sport. Dieses Verhalten betrifft alle und sendet die falsche Botschaft an unsere Fans, insbesondere an junge Fans.“

Die ATP meint mit diesen Zeilen sicherlich den Acapulco-Ausraster von Alexander Zverev, den Schlägerwurf und die Schiedsrichter-Beleidigungen von Nick Kyrgios und das Verhalten von Jenson Brooksby, der – genau wie Kyrgios – beinahe einen Balljungen mit seinem Schläger getroffen hatte. Und die verbale Attacke von Daniil Medvedev bei den Australian Open ist auch noch nicht vergessen.

Strengere Haltung

In der Mitteilung heißt es weiter: „Mit sofortiger Wirkung, während wir uns in die Sandplatzsaison begeben, wurde das amtierende ATP-Team angewiesen, bei der Beurteilung von Verstößen gegen den Verhaltenskodex eine strengere Haltung einzunehmen.“ Außerdem fügte die ATP hinzu, dass sie ihren Kodex, die Durchsetzung und die Strafen für wiederholte Verstöße überprüfe – das deutet auf härtere Sanktionen hin. Und mal ehrlich: Die sind doch auch angebracht.