Nach Zverev-Zusage: Rublev sagt für ATP-250-Turnier in Marbella ab

Andrey Rublev wird in der kommenden Woche beim ATP-250-Turnier in Marbella nicht an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.04.2021, 20:58 Uhr

Schlechte Nachrichten für die Organisatoren des ATP-250-Turniers in Marbella: Andrey Rublev wird bei dem am 5. April beginnenden Sandplatzevent nicht aufschlagen. Grund dafür dürften mögliche Reisestrapezen, die der derzeit noch in Miami spielende Russe nach der Veranstaltung in Florida auf sich nehmen müsste, sein.

Bereits zuvor hatten unter anderem Roberto Bautista Agut, Stan Wawrinka und Dusan Lajovic ihren Start in Marbella abgesagt. Dennoch dürfen sich die wenigen Fans, die in Marbella zugelassen sein werden, über ein gutes Teilnehmerfeld freuen.

Carreno Busta und Fognini fordern Zverev

Denn mit Alexander Zverev wird beispielsweise der aktuelle Weltranglistensiebente und US-Open-Finalist des vergangenen Jahres in Andalusien an den Start gehen. Der Deutsche hatte Stunden vor der Absage Rublevs eine Wildcard für das Sandplatzevent angenommen.

Die härtesten Konkurrenten werden für den 23-Jährigen wohl Pablo Carreno Busta und Fabio Fognini sein. Auch Casper Ruud, Albert Ramos-Vinolas und Alejandro Davidovich Fokina werden in der Küstenstadt aufschlagen.

