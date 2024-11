Nadal, Alcaraz und Badosa reagieren bestürzt auf „Dana“-Folgen

Die spanischen Tennisprofis Rafael Nadal, Carlos Alcaraz und Paula Badosa reagieren bestürzt auf die Unwetter und die Flutkatastrophe „Dana“ und drücken ihren Landsleuten gegenüber ihre vollste Solidarität aus.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 31.10.2024, 23:22 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Rafael Nadal zeigen sich wie ihre Profi-Kollegin Paula Badosa bestürzt über die Geschehnisse in ihrem Heimatland.

Bereits vor einigen Tagen bekam die Tennis-Community die ersten Bilder vom verheerenden Wirken des Sturms „Dana“ über die sozialen Medien zu sehen. In der Akademie von Rafael Nadal auf Mallorca wütete der Sturm und richtete verheerende Überschwemmungen an. Während es mit großem Einsatz gelang, den Betrieb in Manacor wieder einigermaßen herzustellen, wurden nun die landesweiten Ausmaße der Flutkatastrophe mit mindestens 95 Todesopfern bekannt, Tendenz steigend.

In einem Social-Media-Beitrag drückte der 22-fache Grand-Slam-Champion seine Trauer für die Landsleute aus: „Heute war ein trauriger Tag angesichts des Leids und des Schmerzes, den Dana in unserem Land verursacht hat. Unser Herz schmerzt, wenn wir die Bilder sehen. Meine Liebe und Ermutigung an alle, die den Verlust von Familie und Freunden erlitten haben. Kraft und Mut an alle.“

Auch Carlos Alcaraz, der in Malaga an der Seite Nadals bei dessen letztem Antreten bei den Davis-Cup-Finals agieren wird, äußerte sich in den Sozialen Medien zu den tragischen Ereignissen in Spanien: „Meine ganze Liebe geht an diejenigen, die aufgrund von Dana geliebte Menschen verloren haben, und viel Kraft an diejenigen, die weiterhin nach den Vermissten suchen. Ich bin eine bekannte Persönlichkeit und werde versuchen, so viel wie möglich zu helfen. Es ist eine sehr schwierige Zeit für das ganze Land.“

Ebenfalls via Social-Media ermutigte Paula Badosa, die vor Kurzem ihr Antreten bei den Billie-Jean-King-Cup-Finals in Malaga bestätigte, ihre Landsleute dazu, den Leidenden zu helfen: „Viele Menschen leiden und es ist wichtig, dass wir unsere Kräfte bündeln, um ihnen zu helfen. Ich habe bereits Spenden getätigt und ich ermutige sie, darüber nachzudenken, dasselbe zu tun. Jeder Betrag, egal wie klein, kann einen großen Unterschied im Leben der Bedürftigen bewirken.“