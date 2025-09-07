Nadal analysiert neue Top 2-Rivalität: "Alcaraz ist magischer, macht aber mehr Fehler"

In einem ausführlichen Interview mit The Athletic sprach Rafael Nadal zuletzt unter anderem über die neue große Rivalität im Welttennis.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 07.09.2025, 16:36 Uhr

Rafael Nadal hat ein paar Ratschläge für Carlos Alcaraz parat.

Der 22-fache Grand Slam-Champion, der selbst eine lange Rivalität mit Roger Federer und später Novak Djokovic hatte, beleuchtete dabei die Stärken und Schwächen der beiden Klassenbesten Carlos Alcaraz und Jannik Sinner.

"Sinner gibt seiner Vorhand einen Rhythmus, dem man nur schwer folgen kann. Er nimmt den Ball sehr schnell an und wechselt rasch von der Verteidigung in den Angriff. Alcaraz ist magischer, unberechenbarer; er kann auf einem Niveau spielen, das Jannik manchmal nicht erreichen kann. Gleichzeitig macht er aber auch mehr Fehler: Er kann besser spielen, aber auch schlechter, und es geht darum, die Balance zu finden", so Nadal.

“Carlos setzt immer auf den spektakulärsten Schlag”

Er sehe seinem jungen Landsmann sehr gerne beim Tennis spielen zu, so der mittlerweile 39-Jährige: "Carlos hat alle Möglichkeiten, macht manchmal Fehler, aber er geht ins Volle und ist unglaublicher anzusehen, weil er letztendlich unerwarteter und unberechenbarer ist. Ich mag es, es macht großen Spaß, Carlos spielen zu sehen, weil er erstaunliche Dinge tun und gleichzeitig Fehler machen kann, und das ist menschlich."

Gleichzeitig hat er auch ein paar Ratschläge für Carlitos parat: „Meiner Meinung nach kann Carlos seine Taktik bei der Herangehensweise an einige Spiele noch etwas verbessern. Manchmal scheint es, als würde er immer auf den spektakulärsten Schlag setzen, und manchmal braucht er den gar nicht so sehr“, so die Legende, die das viel antizipierte US Open-Finale am Sonntag sicher nicht verpassen wird.