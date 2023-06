Nadal-Arzt: "Wir haben gute Erfolgsaussichten"

Rafael Nadal hat laut seinem Arzt gute Chancen auf ein Comeback im kommenden Jahr.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.06.2023, 22:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Rafael Nadal will 2024 auf die Tour zurückkehren

Während die French Open dieser Tage in ihre entscheidende Phase einbiegen, hat der 14-fache Champion Rafael Nadal derzeit mit gänzlich anderen Sorgen zu kämpfen. Der Mallorquiner unterzog sich am Freitag in Barcelona einer Hüft-Arthroskopie und wird voraussichtlich weitere fünf Monate ausfallen.

Immerhin, das teilte eine Quelle aus Nadals Umfeld der Nachrichtenagentur AFP mit, sei der Eingriff erfolgreich verlaufen. Das bestätigte nun auch Nadals langjähriger Arzt Dr. Angel Ruiz Cotorro gegenüber der ATP. "Wir haben gute Erfolgsaussichten", stellte Ruiz Cotorro klar. Der gesamte verbleibende Teil der Sehne ist gesund und wird sich regenerieren." Allerdings benötige dieser Prozess Zeit.

"Wir sind sehr zufrieden"

"Wir sind sehr zufrieden und wenn wir die Erholungsphasen einhalten, denke ich, dass er sich erholen kann. Etwas zu überstürzen, ist aber nie eine gute Idee", führte Ruiz Cotorro, der die Ausfallzeit von rund fünf Monaten grundsätzlich bestätigte, aus. "Aber wir drängen nicht auf ein bestimmtes Datum."

Nadal, so Ruiz Cotorro, habe bereits mit der Reha begonnen. "Die ersten sechs Wochen werden die wichtigsten sein. Danach werden wir Tests durchführen und sehen, wie wir mit der Genesung fortfahren können." Sein bislang letztes Match bestritt Nadal bei den Australian Open. Im kommenden Jahr wird der 37-Jährige voraussichtlich seine Karriere beenden.