ATP Basel: Alles Wichtige zum Start des Turniers

Neben dem starbesetzten ATP-Tour-500-Turnier in Wien startet gleichzeitig das 500er-Turnier in Basel. Topgesetzter ist Andrey Rublev, und auch Stan Wawrinka wird vor heimischen Publikum auflaufen. Wir stellen euch fünf Sachen vor, auf die man in Basel ein Auge haben sollte…

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 21.10.2024, 13:34 Uhr

Den Anfang des gut besetzten ATP-Tour-500-Turniers machen Ugo Humbert und Qualifikant Jermone Kym. Folgen werden Daniel Altmaier, der sich durch die Qualifikation kämpfte und auf Hamburg Open-Gewinner Arthur Fils trifft. Den Tag auf dem Center Court beenden wird Andrey Rublev. Das Match startet nicht bevor 20:00 Uhr.

Druck auf Andrey Rublevs Schultern

Rublev gibt als Topgesetzter sein Debut in Basel. In der ersten Runde wartet Nuno Borges auf den Russen. Ein langes Turnierbestehen wäre wichtig für Rublev, denn nach dem Finaleinzug bei den Canadian Open im August war für den Weltranglistenachten bisher immer im Viertelfinale Schluss. Mit einem Blick auf die anstehenden Nitto ATP Finals im November ist jeder Sieg entscheidend für den 27-jährigen, um sich zum fünften Mal in Folge für die Finals zu qualifizieren.

Stan the Man kehrt nach Hause zurück

Dank einer Wildcard dürfen die Schweizer Fans auch ihre Heimikone bewundern. Wawrinka spielte erst letzte Woche in Stockholm sein bestes Turnier der gesamten Saison und will - nimmermüde wie man ihn kennt - auch in Basel für Furore sorgen. Neben dem Schweizer erhielten noch Dominik Stricker und Dennis Shapovalov eine Wildcard.

Back-to-Back Titelverteidiger Felix Auger-Aliassime

Der aufstrebende Tennisstar aus Kanada reihte sich im vergangenen Jahr in eine elitäre Liste ein, als er seinen zweiten Basler Titel in Folge gewann. Übrigens unter der Leitung des jetzt Ex-Coaches Toni Nadal. Das gelang vorher nur Roger Federer, Juan Martin del Potro, Stefan Edberg and Ivan Lendl. Die Reise, den dritten Titel hintereinander zu gewinnen, beginnt gegen Sebastian Baez.

Ruud, Tstsipas und mehr

Neben dem Erstgesetzten hat das Turnier noch weitere Top-10-Spieler und Nachwuchstalente zu bieten. Der an Nummer zwei gesetzte Casper Ruud, der im Live Race an siebter Stelle liegt, steht vor einem schwierigen Auftaktspiel gegen den Spanier Roberto Bautista Agut, der erst gestern seinen 12. Karrieretitel gewann. Der an Nummer drei gesetzte Stefanos Tsitsipas strebt seinen zweiten Titel in diesem Jahr an und beginnt seine Suche gegen den Argentinier Francisco Cerundolo. Holger Rune beginnt gegen Nicolas Jarry. Der an Nummer sechs gesetzte Ben Shelton bringt zum ersten Mal seinen starken Aufschlag mit nach Basel. Auch den selbstbewussten Arthur Fils sollte man auf dem Radar haben…

Stargebot auch im Doppel

Auch im Doppel kriegen die Fans einiges zu bieten. Die Topgesetzten im Doppel sind Wesley Koolhof und Nikola Mektic. Die Champions der Nitto ATP Finals 2020 liegen auf Platz sieben der PIF ATP Live Doubles Teams Rankings und versuchen, zum Saisonfinale zurückzukehren. Zum Power-Duo haben sich noch Ben Shelton und Arthur Fils zusammengetan. Mehrfacher Grand-Slam-Sieger Kevin Kravietz schlägt zusammen mit dem Kasachen Aleksandr Nedovyesov auf.

Side-Fact: 2019 schnappte sich Roger Federer in Basel zum letzten Mal in seiner Karriere einen Titel auf der ATP-Tour. Es war sein 103. Karrieretitel.

