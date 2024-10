Emotionaler Onkel Toni wendet sich an Nadal

"Mach dir keine Sorgen, Toni. Wenn meine Zeit gekommen ist, werde ich die Gewissheit haben, dass ich alles gegeben habe.“ Das versprach Rafael Nadal seinem jahrelangen Trainer Toni Nadal, der nun mit einem langen Brief auf den Rücktritt seines Neffen reagierte.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 21.10.2024, 17:12 Uhr

Als Nadal am 10. Oktober seinen Rücktritt bekannt gab, vielen die Worte des jahrelangen Begleiters und Trainers Toni Nadal, zunächst etwas knapp aus. “Danke”, schrieb Nadals Onkel über Instagram. Eine Woche später reagierte der spanische Trainer mit einem dreiseitigen Schreiben, voller Emotionen für den 22-fachen Grand-Slam-Champion. „Es gibt Athleten, die es dank ihrer enormen Fähigkeiten geschafft haben, in ihrer Disziplin zu den ganz Großen zu gehören. Einige von ihnen haben es geschafft, sich in ihrem Sport weiterzuentwickeln oder sogar über ihn hinauszuwachsen, und einige wenige sind aufgrund ihrer Einstellung und ihrer Arbeitsweise über den Sport selbst hinausgewachsen und sind zu Vorbildern für die Gesellschaft geworden“, schrieb der 63-jährige Onkel Toni, der Nadal von Anfang an bis 2017 auf der Tour begleitete.

„Ich denke, ohne Angst zu haben unpassend zu sein (…),dass mein Neffe, genau wie sein größter Rivale Roger Federer, zu der letzteren Kategorie gehört.“ Womit Onkel Toni völlig richtig liegt.

Onkel Toni: "Er hat gelernt, mit Schmerz zu leben"

Das Nadals Karriere von Verletzungen geprägt war, ist ja kein Geheimnis. Umso erstaunlicher sind die wahnsinnigen Resultate, die Nadal trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen erzielte. „In schwierigen Zeiten wiederholte ich ihm gegenüber etwas, das ich jetzt hier niedergeschrieben habe: ‘Rafael, das Leben hat uns besser behandelt, als wir erwartet haben, und viel besser, als wir es verdient haben.’"

Nadal, der seine Tenniskarriere zusammen mit Toni in Monacor begann, beendet seine unglaubliche Reise bei dem Davis Cup-Finale in Malaga. „Alles, was zwischen diesen längst vergangenen Jahren und diesem Endpunkt passiert ist , (…)ist die Manifestation eines nahezu perfekten Traums," schloss Toni seine Hymne ab.