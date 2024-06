Nadal Coach Carlos Moya: "Es gab viele Momente, in denen er sagte: 'Ich kann nicht mehr'"

In einem Interview mit der französischen Sportzeitung L´Equipe sprach Nadals Coach Carlos Moya über die schwierigen Zeiten und Zweifel die Rafael Nadal in den letzten drei Monaten durchlebt hat. Moya bringt aber auch Hoffnung mit und schließt eine Teilnahme bei den French Open 2025 nicht aus.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 01.06.2024, 00:57 Uhr

Carlos Moya, ehemaliger Profi-Spieler und Nummer Eins der Welt kennt die Höhen sowie auch die Abgründe des Tennissports ganz genau. Seit 2018 begleitet er Nadal als Haupttrainer und kennt den Spanier nur zu gut. Mit Alexander Zverev als Erstrunden-Gegner hatte Nadal ein extrem schweres Los gezogen. Dennoch waren sich nach dem Match alle einig: Der King of Clay ist in der Lage wieder auf sein hohes Niveau zurückzukehren.

Doch der Weg dorthin war für den 37-jährigen Nadal, sowie für sein ganzes Team äußertst schwierig, wie Moya erklärte. Das Nadal mental und körperlich viel gelitten hatte, konnte man sich schon denken. Doch die größte Enthüllung war wohl, dass es tatsächlich Momente gegeben hat, in denen der King of Clay an seinen endgültig Ruhestand gedacht hatte."Es gab viele Momente, in denen er sagte: 'Ich kann nicht mehr'", wie Moya verriet.

Hoffnung für Roland Garros 2025

"Wir haben ihm zugehört, wir haben diesen Moment respektiert und am nächsten Tag sind wir wieder ins Training gegangen und haben es ein wenig vergessen. Aber das ist etwas, das wir noch nie zuvor gehört hatten.Nach Barcelona hat er so etwas nicht mehr gesagt, auch nicht in den kritischen Momenten in Rom. Es war hart, aber er wollte weitermachen", erklärte Moya weiter. Nadal hat nach seiner Roland Garros Niederlage die Tür für eine Teilnahme bei den French Open des nächsten Jahres auch noch nicht zugemacht. Und Carlos Moya lässt diese Hoffnung weiter wachsen, indem er sagte, dass der Moment des Ruhestandes für Nadal noch nicht gekommen sei.