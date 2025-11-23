Nadal verrät den "besten Moment" seiner Karriere

Und wo sollte Rafael Nadals bedeutendstes Ereignis stattgefunden haben? Natürlich bei den French Open.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.11.2025, 15:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Rafael Nadal nach seinem historischen French Open Sieg gegen Novak Djokovic 2020

112 Siege gegen vier Niederlagen: Das ist die unglaubliche Serie des Sandplatzkönigs bei Roland Garros. Noch nie gewann ein Tennisspieler oder eine Tennisspielerin derart viele Trophäen bei einem der vier großen Turniere seit Beginn der Open Era Ende der 1960er-Jahre. Klar, dass dann die Frage aufkommt, welcher der 14 Siege denn der bedeutendste für den Spanier war. Die Wahl fiel auf das Finale gegen Novak Djokovic 2020 – der vorletzte Triumph auf dem roten Sand der Rekordtitel-Reihe.

Ohne Satzverlust stürmte Nadal ins Endspiel des aufgrund von Corona eingeschränkten Turniers. „Ich hatte das Gefühl, dass es das Jahr war, in dem ich nicht der Favorit war. Aber im Finale habe ich es geschafft, mein Level auf eine sehr speziellen Weise anzuheben“, analysierte der King of Clay gegenüber den Roland-Garros-Veranstaltern. Nach 2:41 Stunden verwandelte der Mallorquiner seinen ersten Matchball mit einem Ass und schlug den damaligen serbischen Weltranglistenersten mit 6:0, 6:2, 7:5. Der beste Moment seiner Karriere? „Wahrscheinlich die ersten beiden Sätze“, gab Nadal ehrlich zu. „Die waren sehr besonders.“