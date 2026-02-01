Nadal vor Finale: Support für Alcaraz, Respekt für Djokovic

Wem wird Rafael Nadal im heutigen Endspiel bei den Australian Open 2026 die Daumen drücken - Carlos Alcaraz oder Rafael Nadal?

von SID

zuletzt bearbeitet: 01.02.2026, 11:02 Uhr

© Getty Images Jelena Dokic und Rafael Nadal am Samstag bei den Australian Open 2026

Rafael Nadal ist zurück in Melbourne und kann das Männer-Finale der Australian Open kaum erwarten. "Es wird mir eine Freude sein, das Finale live zu sehen", sagte der spanische Sandplatz-König vor dem Duell zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz am Sonntag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport und HBO Max). Seine Sympathien sind vor dem Match klar verteilt, trotz großem Respekt vor der Leistung von Djokovic.

"Novak und ich haben eine erstaunliche gemeinsame Geschichte, da wir all die Jahre um die wichtigsten Titel gekämpft haben, und ich wünsche ihm alles Gute", sagte Nadal: "Aber wenn ich jemanden supporten muss, dann ist es wohl Carlos." Die beiden Spanier Nadal und Alcaraz hatten bei den Olympischen Spielen 2024 zusammen im Doppel gespielt.

Djokovics Meisterstück im Halbfinale gegen Jannik Sinner hat den 22-maligen Grand-Slam-Sieger, der lange mit dem Serben um den Rekord bei den Major-Turniererfolgen (24) gerungen hat, beeindruckt. "Wenn Novak gewinnt, werde ich mich für ihn freuen, denn es ist in gewisser Weise spektakulär, was er in dieser Phase seiner Karriere leistet", sagte Nadal, der die Australian Open selbst zweimal gewann.

Djokovic (38) sei ein "positives Beispiel für Engagement und Durchhaltevermögen", führte der 39-Jährige aus: "Novak ist aus offensichtlichen Gründen nicht mehr in seiner Blütezeit, aber dennoch sehr, sehr konkurrenzfähig in einem Alter, in dem das schwierig ist. Ich habe großen Respekt vor ihm."