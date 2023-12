Nadal will Comeback "genießen" - Djokovic denkt in Etappen

Für Rafael Nadal und Novak Djokovic könnten die Vorzeichen vor Beginn der neuen Saison kaum unterschiedlicher sein.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 29.12.2023, 09:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Rafael Nadal kehrt in Brisbane zurück

Der spanische Tennisstar Rafael Nadal hat bei seiner Ankunft in Australien erneut die Erwartungen vor seinem Comeback heruntergeschraubt. "Ich kann mich nicht beklagen. Ich fühle mich heute viel besser, als ich es vor einem Monat erwartet hatte, aber für mich ist es unmöglich, heute an einen Turniersieg zu denken", sagte der 37-Jährige.

Der 22-malige Grand-Slam-Sieger feiert beim ATP-Turnier in Brisbane (31. Dezember bis 7. Januar) seine mit Spannung erwartete Rückkehr auf den Tennisplatz. Seit Januar war der spanische Sandplatz-Spezialist mit heftigen Hüftbeuger-Problemen ausgefallen, hatte sich unter anderem einer Operation unterziehen müssen. Die Saison 2024 wird voraussichtlich seine letzte sein.

Nadal startet in Brisbane auch im Doppel

"Ich erwarte nicht viel, ehrlich gesagt", sagte Nadal, er wolle vor allem "das Comeback auf dem Platz genießen." In Brisbane wird Nadal an der Seite von Marc Lopez auch im Doppel aufschlagen. Im Anschluss plant der Altmeister, bei den Australian Open in Melbourne (ab 14. Januar) an den Start zu gehen.

Dort peilt Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic seinen nächsten Triumph an, der Serbe gewann vier der vergangenen fünf Ausgaben. Die einzige Ausnahme war 2022, als er aus dem Land verwiesen wurde, weil er sich weigerte, sich gegen Corona impfen zu lassen - damals siegte Nadal.

Djokovic blickt auf starkes Jahr zurück

"Wenn ich nach Australien zurückkehre, habe ich immer das Gefühl, dass ich in den letzten Jahren mein bestes Tennis gespielt habe und großartige Unterstützung erfahren habe", sagte Djokovic am Donnerstag mit Blick auf eine weitere Saison mit drei Grand-Slam-Titeln.

Doch wie Nadal weiß auch der 36-Jährige um sein fortgeschrittenes Alter. "Ich bin mir nicht sicher, ich habe nicht wirklich einen Plan für das, was nächstes Jahr passieren wird", sagte Djokovic. "Ich nehme eine Saison nach der anderen, um zu sehen, wie weit es mich bringt."