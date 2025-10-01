Nächste Premiere in Peking? Lys vor Duell gegen Gauff

Eva Lys sorgt auf der Tennistour für Aufsehen. In ihrem ersten Viertelfinale bei einem Top-Turnier trifft sie nun auf eine Weltklassespielerin. Für Lys ist das Duell mit Coco Gauff "ein guter Test".

von SID

zuletzt bearbeitet: 01.10.2025, 16:26 Uhr

© Getty Images Eva Lys trifft im Halbfinale des WTA-1000-Turniers in Peking auf Coco Gauff

Der erste Sieg über eine Top-10-Spielerin. Das erste Viertelfinale bei einem 1000er-Turnier. Bald zum ersten Mal unter den besten 50 Spielerinnen der Welt. Eva Lys meistert in Peking Level um Level, soll der Aufstieg der deutschen Tennishoffnung in Chinas Hauptstadt aber ungebremst weitergehen, muss die nächste Premiere her: Ein Sieg über eine amtierende Grand-Slam-Siegerin.

Am Donnerstag (9:00 Uhr MESZ) spielt Lys (23) gegen Titelverteidigerin Coco Gauff (21) um den Einzug ins Halbfinale. Die US-Amerikanerin hat in diesem Jahr die French Open gewonnen und gehört als Nummer drei zur absoluten Weltspitze. Gauff verkörpert ein Niveau, das Lys bislang noch nicht erreicht hat, doch die Hamburgerin will sich nicht so einfach von ihrer Welle schubsen lassen.

Auch Novak Djokovic ist ein Fan

Ihren Erfolg teilt Lys gerne mit ihren 250.000 Followern bei Instagram - das gefällt auch Novak Djokovic. Längst haben selbst die ganz Großen Notiz von Lys' Aufstieg in der Tenniswelt genommen. Die Fans lieben sie ohnehin, auch die in China. "Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viele in China habe. Sie tragen mich durch die Woche", sagte Lys.

Auch bis ins Halbfinale? Der Erfolg gegen die frühere Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina (Kasachstan) gab Lys, die das Jahr auf Platz 129 der Weltrangliste begonnen hatte, jede Menge Selbstvertrauen. Es folgte das Comeback gegen McCartney Kessler aus den USA (4:6, 6:1, 6:2). Jetzt wartet die bislang höchste Hürde bei dem mit neun Millionen Dollar dotierten Event der Turnierserie unterhalb der vier Grand Slams.

Wobei: Unschlagbar scheint Gauff, die sich als dritte Spielerin für das WTA-Saisonfinale in Saudi-Arabien qualifiziert hat, gerade nicht zu sein. Nach ihrem Sandplatztitel in Paris schaffte sie es nicht mehr über ein Viertelfinale hinaus. Mit Angst geht Lys ohnehin nicht in die Partie. "Das ist der Grund, weshalb ich Tennis spiele. Das wird für mich ein guter Test", sagte sie. Ihre nächste Premiere wäre zumindest keine Sensation.

