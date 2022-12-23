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Naomi Osaka auch 2022 bestverdienende Sportlerin der Welt

Naomi Osaka ist bereits zum dritten Mal in Folge die bestverdienende Sportlerin der Welt. Hinter der Japanerin folgt Serena Williams auf Platz zwei.

von Nikolaus Fink
zuletzt bearbeitet: 23.12.2022, 17:45 Uhr

Naomi Osaka verdiente 2022 mehr als 50 Millionen US-Dollar
© Getty Images
Naomi Osaka verdiente 2022 mehr als 50 Millionen US-Dollar

Aller guten Dinge sind drei: Naomi Osaka ist laut der jährlichen Forbes-Rangliste bereits zum dritten Mal nach 2020 und 2021 die bestverdienende Sportlerin der Welt. Insgesamt nahm die vierfache Grand-Slam-Siegerin, die vor allem mit hochkarätigen Sponsorenverträgen in ihrem Heimatland Japan punkten kann, in diesem Jahr 51,1 Millionen US-Dollar ein. Spannend: Nur 1,1 Millionen US-Dollar stammen aus Einnahmen vom Tennisplatz.

Auf Platz zwei rangiert Serena Williams. Die US-Amerikanerin verdiente 2022 41,3 Millionen US-Dollar, die Freestyle-Skierin Eileen Gu (20,1 Millionen US-Dollar) folgt auf Position drei. Die Plätze vier bis sieben werden mit Emma Raducanu (18,7 Millionen US-Dollar), Iga Swiatek (14,9 Millionen US-Dollar), Venus Williams (12,1 Millionen US-Dollar) und Coco Gauff (11,1 Millionen US-Dollar) dann wieder von Tennisspielerinnen belegt.

Ohnedies zeigt das Forbes-Ranking einmal mehr, dass Tennis bei den Frauen der lukrativste Sport ist. Von den 25 Plätzen, die das weltbekannte Wirtschaftsmagazin anführt, gehen zwölf an Tennisspielerinnen. 

Die bestbezahlten Sportlerinnen 2022:

1. Naomi Osaka, Tennis: 51,1 Millionen US-Dollar

2. Serena Williams, Tennis: 41,3 Millionen US-Dollar

3. Eileen Gu, Freestyle-Ski: 20,1 Millionen US-Dollar

4. Emma Raducanu, Tennis: 18.7 Millionen US-Dollar

5. Iga Swiatek, Tennis: 14,9 Millionen US-Dollar

6. Venus Williams, Tennis: 12,1 Millionen US-Dollar

7. Coco Gauff, Tennis: 11.1 Millionen US-Dollar

8. Simone Biles, Turnen: 10 Millionen US-Dollar

9. Jessica Pegula, Tennis: 7,6 Millionen US-Dollar

10. Minjee Lee, Golf: 7,3 Millionen US-Dollar

13. Leylah Fernandez, Tennis: 7 Millionen US-Dollar

15. Ons Jabeur, Tennis: 6,5 Millionen US-Dollar

16. Paula Badosa, Tennis: 6,2 Millionen US-Dollar

24. Caroline Garcia, Tennis: 5,2 Millionen US-Dollar

24. Garbine Muguruza, Tennis: 5,2 Millionen US-Dollar

Die gesamte Forbes-Rangliste im Überblick

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Muguruza Garbine
Swiatek Iga
Cori Gauff
Williams Venus
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von Nikolaus Fink

Freitag
23.12.2022, 17:40 Uhr
zuletzt bearbeitet: 23.12.2022, 17:45 Uhr

Verpasse keine News!
Aktiviere die Benachrichtigungen:
Osaka Naomi
Williams Serena
Muguruza Garbine
Swiatek Iga
Cori Gauff
Williams Venus
Badosa Paula
Raducanu Emma
Fernandez Leylah