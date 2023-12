Naomi Osaka hatte schon ihre Testament gemacht

In einem großen Feature der Zeitschrift InStyle hat Naomi Osaka von ihrer komplizierten Schwangerschaft erzählt.

Die angekündigten Comebacks von Naomi Osaka, Angelique Kerber und auch Emma Raducanu könnten die ersten Wochen der WTA-Saison 2024 bestimmen. Vor allem die Rückkehr von Osaka nach der Geburt ihrer ersten Tochter Shai wird dabei wohl das größte Interesse erwecken. Denn gerade in Australien hatte Osaka Anfang 2021 ja gewirkt, als sei sie auf Hartplatz fast unbesiegbar. Nach Melbourne in jenem Jahr stand der Grand-Slam-Count bei vier. dabei ist es aus unterschiedlichen Gründen geblieben.

Zu spielerischen und physischen sind dann auch mentale Probleme gekommen. Und plötzlich war Naomi Osaka einfach mal weg. Bis dann die Nachricht kam, dass Osaka zum ersten Mal schwanger sein. Wie man nun aus einem großen Feature im Magazin InStyle erfährt, ist diese Schwangerschaft ziemlich kompliziert verlaufen. "Wenn man da reingeht, denkt man: Oh, das wird eine schöne Reise. Aber es ist ziemlich hart."

So hart, dass Naomi Osaka vor der Geburt ihrer Tochter zu einer fast drastisch anmutenden Maßnahme griff: "Ich habe ein Testament verfasst." Was nicht ihrer Natur entspräche, denn: "Ich habe immer gedacht, dass etwas Schlimmes passiere, wenn ich mein Testament mache." Trotz aller Befürchtungen und einer Infektion, die Osaka während der Schwangerschaft meistern musste. Zum Glück aber ist Shai gesund zur Welt gekommen. Und Osaka und ihrem Freund, dem Rapper Cordae, erging es danach wie allen neuen Eltern: "Es war ein Tag, der unser Leben verändert hat. Von jenem Moment an, an dem man zurück aus dem Krankenhaus kommt, ist alles anders."

Auf dem Tenniscourt soll es indes bals so wieder sein wie früher. Die erste Bestandsaufnahme wird es in Brisbaine geben, bei einem Turnier, das grandios besetzt ist.