Naomi Osaka plant Rückkehr in Australien 2024

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka plant ihr Comeback auf der Tennistour nach anderthalb Jahren Pause für den Saisonauftakt 2024. Die 25 Jahre alte Japanerin brachte im Juli Tochter Shai zur Welt, nun will sie pünktlich zu den Australian Open im Januar zurück sein.

von SID

zuletzt bearbeitet: 07.09.2023, 06:22 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka plant ihre Rückkehr für Anfang 2024

Die Pause, sagte Osaka in einem Interview mit ESPN am Rande der US Open in New York, habe "wirklich ein Feuer in mir entfacht". Zuletzt hatte Osaka im September 2022 in Tokio auf dem Court gestanden. Vor ihrer Schwangerschaft kämpfte Osaka mit mentalen Problemen, der Form ihrer Majortriumphe (Australian Open 2019, 2021 sowie US Open 2018, 2020) lief sie hinterher.

Unter Druck setzen will sich die frühere Weltranglistenerste bei ihrer Rückkehr nicht. Sie habe "keine Ahnung, wie mein Level sein" werde, "und ich glaube, dass ich mich erst wieder daran gewöhnen muss." Um bis zum Jahresende in Form zu kommen, plane sie, "viel mehr Turniere zu spielen, als ich es gewohnt war", kündigte Osaka an.