Nationenwechsel: Daria Kasatkina "hatte keine andere Wahl"

Seit dieser Woche spielt Daria Kasatkina unter australischer Flagge. Am Montag hat sich die Weltranglistenzwölfte zu ihrem Nationenwechsel geäußert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.04.2025, 15:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daria Kasatkina spielt ab sofort für Australien

Wirft man einen Blick auf die WTA-Weltrangliste, ist neben Daria Kasatkinas Namen erstmals seit vielen Jahren wieder eine Flagge zu finden. Allerdings nicht die ihres Geburtslandes Russland, sondern die australische. Erst in der vergangenen Woche hatte die Weltranglistenzwölfte ihren Nationenwechsel angekündigt.

“Bei allem, was in meinem früheren Heimatland vor sich ging, hatte ich keine andere Wahl”, meinte Kasatkina am Montag - und spielte damit auch auf Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine an. Diesen hatte sie einst als "Albtraum" bezeichnet. Auch die strengen LGBTQ+-Rechte waren Kasatkina, die sich 2022 als homosexuell outete, stets ein Dorn im Auge.

“Es fühlt sich anders an”

Dass sie ab sofort für Australien spielen wird, sei für Kasatkina nur konsequent gewesen: “Für mich als offen homosexuelle Frau musste ich diesen Schritt machen, wenn ich ich selbst sein will - und ich habe ihn gemacht.” Dennoch müsse sie sich noch an die Situation gewöhnen, erklärte die 27-Jährige. “Es fühlt sich anders an.”

Der Vorfreude auf die nächsten Jahre tut das aber keinen Abbruch. "Ich bin wirklich glücklich, dieses neue Kapitel meines Lebens zu beginnen und Australien auf der großen Bühne zu vertreten”, sagte Kasatkina, die seit zweieinhalb Jahren nicht mehr in Russland war. Ihren ersten Auftritt als Australierin wird die achtfache WTA-Titelträgerin in dieser Woche in Charleston absolvieren.

Das Einzel-Tableau in Charleston