Neue Spitze, neue Aufsteiger: Die ATP-Weltrangliste nach den US Open

Nach seinem Triumph bei den US Open 2025 übernimmt Carlos Alcaraz die ATP-Weltranglistenführung von Jannik Sinner. Dahinter tummeln sich sowohl Altbekannte als auch Neulinge.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 08.09.2025, 11:18 Uhr

© Getty Images Alcaraz löst Sinner als Nummer eins ab

Carlos Alcaraz führt nach seinem Sieg bei den US Open nun offiziell die ATP-Weltrangliste an und verdrängt Jannik Sinner nach 65 Wochen an der Spitze. Mit 11.540 Punkten liegt der 22-jährige Spanier aktuell 760 Zähler vor Sinner. Im Live-Ranking führt er sogar mit 2.200 Punkten und hat damit die besten Voraussetzungen, um die Saison als Nummer eins zu beenden (auch wenn mit Turnieren wie Shanghai, Paris oder den Finals noch einige Punkte zu gewinnen oder verlieren sind).

Die unmittelbaren Verfolger

Auf Platz drei hinter Sinner und Alcaraz bleibt Alexander Zverev mit 5.930 Punkten einzementiert, allerdings mit einem gehörigen Respektsabstand. Dahinter rangiert Altmeister Novak Djokovic mit 4.830 Punkten, dicht gefolgt von den US-Hoffnungen Taylor Fritz (4.675 Punkte) und Ben Shelton (4.280 Punkte). Insbesondere Fritz dürfte in den kommenden Turnieren noch wichtige Punkte sammeln. Sheltons weiterer Saisonverlauf hingegen wird stark von seiner Fitness abhängen, nachdem er wegen Schulterproblemen in der dritten Runde der US Open gegen Adrian Mannarino rausziehen musste.

Aufsteiger und Gewinner

Unter den größten Gewinnern der letzten Wochen findet sich Felix Auger-Aliassime, der sich erstmals seit Jahren wieder auf Platz 13 (2.755 Punkte) zurückgekämpft hat. Auch Jiri Lehecka konnte in den Top 20 punkten und seine Position ausbauen. Er befindet sich mit Platz 13 derzeit auf seinem Karrierehoch und konnte auch Landsmann Jakub Mensik um einen Platz hinter sich lassen.

Rückschläge für Topstars der ‘Lost Generation’

Im Gegensatz dazu mussten Daniil Medvedev (Rang 18, 2.370 Punkte) und Stefanos Tsitsipas (Rang 27, 1.830 Punkte) ordentlich Federn lassen. Für Medvedev bedeutete das Ausscheiden in der ersten Runde der US Open einen Rückschritt, der ihn aus den Top 20 fallen ließ. Tsitsipas muss seine Position in den Top 30 erneut stabilisieren, um im Jahresverlauf noch um vordere Plätze mitspielen zu können.