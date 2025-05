Neue Tribünen auf dem Pietrangeli sorgen für Kritik

Der Pietrangeli im Foro Italico präsentiert sich im Jahr 2025 in neuem Gewand. Das gefällt nur den wenigsten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2025, 13:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images So sah der Pietrangeli früher aus

Seit jeher gilt der Pietrangeli im Foro Italico als der der wohl schönste Tennisplatz der Welt. Diesen Titel dürfte der viertgrößte Court auf der Anlage in Rom 2025 verloren haben. Der Grund: Für die diesjährige Ausgabe des 1000er-Turniers in der italienischen Hauptstadt wurden am Pietrangeli temporäre Tribünen angebracht.

Für allzu viel Freude bei den Tennisfans sorgte das offenbar nicht. In den sozialen Medien hagelte es für die Veranstalter des Events viel Kritik. Der allgemeine Tenor: Einer der malerischsten Courts auf der Tour wurde durch die neuen Tribünen zerstört.

Großer Andrang

Was man den Veranstaltern zugutehalten muss: Der große Besucherandrang auf den Pietrangeli in den vergangenen Jahren ließ nahezu keine andere Lösung als zusätzliche Tribünen zu. Jeder, der sich das Spektakel im Foro Italico bereits selbst einmal angesehen hat, kann davon ein Lied singen.

Dass durch diese Maßnahme mehr Leute auf die Anlage strömen und dementsprechend zusätzliche Einnahmen erzielt werden, ist für die Organisatoren selbstredend ein willkommener Nebeneffekt.