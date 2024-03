Neuer Djokovic-Coach? Roddick tippt auf einen alten Bekannten

Sollte sich Novak Djokovic aktiv nach einem neuen Coach umsehen, hätte Andy Roddick einen Vorschlag.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.03.2024, 07:56 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Andy Roddick bei den US Open 2023

Man kann Andy Roddick kaum entkommen in diesen Tagen. Zum einen ist der letzte US-amerikanische Einzel-Champion bei einem Major (US Open 2003) in einem Werbespot eines Wettanbieters am Start. Und was soll man sagen? Nicht überraschend besticht Roddick dort mit seinem Humor.

Des weiteren gibt es ja seit einigen Wochen einen Podcast gemeinsam mit dem Journalisten und Buchautor John Wertheim. Da kommt bei jeder Ausgabe zeitlich viel zitterfähiges Material zusammen. Und da wäre dann ja noch Roddicks Rolle als Experte beim Tennis Channel. Der das Turnier in Miami in den USA exklusiv überträgt.

Djokovic hat sich von Ivanisevic getrennt

Eben dort hat sich Andy Roddick nun der Frage angenommen, wer denn der nächste Coach von Novak Djokovic werden könnte. Und ist dabei auf einen Mann gestoßen, der Djokovic so gut kennt wie wohl kein anderer auf der ATP-Tour: Marian Vajda. Mit Vajda ist Djokovic so richtig in die Weltspitze gestoßen, der Tscheche weiß, wo man ansetzen muss. Genau aus dieser Ecke kommt auf die Idee von Andy Roddick.

Eine andere Frage ist natürlich, ob der Weltranglisten-Erste nach der Trennung von Goran Ivanisevic überhaupt so dringend einen neuen Trainer sucht. Vielleicht stützt sich Djokovic ja auf seinen unglaublichen Erfahrungsschatz. Und nimmt nur die medizinische und die Fitness-Abteilung mit auf Reisen.