Neuer Tennisfilm mit Zendaya

Im August dieses Jahres soll eine Romantic-Comedy mit dem Thema Tennis erscheinen. Am Film sind mit Zendaya Coleman, Mike Faist und Josh O‘ Connor große Namen beteiligt.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 29.01.2023, 16:37 Uhr

© GettyImages Zendaya wird 2023 in einem Tennisfilm zu sehen sein.

Sportfilme sind immer wie ein sehr gut geschliffenes, zwei-schneidiges Schwert. Die Sportfans haben verständlicherweise hohe Anforderungen, kritisieren die Filme daher oft und heben Fehler in der Darstellung der Sportart hervor. Das breite Publikum kann mit ihren Inhalten je nach Präferenzen mal mehr mal weniger anfangen. Wir werden sehen, wie es dem Regisseur Luca Guadagnino des neuen Tennisfilms „Challengers“ gelingt.

Inhalt

In „Challengers“ geht es um die Tennistrainerin Tashi (Zendaya), die ihren Ehemann Art (Mike Faist) vom Durchschnitts- zum erfolgreichen Tennisspieler gecoacht hat. Aufgrund eines Karriere-Knicks meldet Tashi ihren Mann bei einem Challenger-Turnier an. Sie will ihm helfen, nochmals zurückzukommen. Doch es gibt einen Haken. Tashis ehemaliger Lebenspartner und Arts ehemaliger Kumpel Patrick ist Arts Gegner. Konflikte sind also vorprogrammiert!

Berühmte Besetzung

Der Film soll am 11. August 2023 erscheinen. Änderungen der Erstausstrahlung sind aber miteinzuberechnen. Für den Film trainierte Zendaya Coleman, die für ihre Rolle in der Netflix-Serie Euphoria den Emmy als beste Schauspielerin bekam, monatelang mit dem ehemaligen Spieler und jetzigem Tenniscoach Brad Gilbert. Sie soll auch an der Produktion von „Challengers“ mitgewirkt haben. Außerdem mit von der Partie sind Mike Faist, der bei „West Side Story“ mitgespielt hat und Josh O‘ Connor, der mit seiner Rolle in „The Crown“ berühmt wurde und für diese sowohl den Golden Globe Award, als auch den Emmy bekam. Luca Guadagnino hat unter anderem bei „Call me by your name” und „Bones and all” mitgewirkt. So eine professionelle Besetzung lässt Hoffnung aufkommen...wir sind gespannt.