Neuer Trainer für French-Open-Halbfinalistin Lois Boisson

Lois Boisson hat einen neuen Trainer: Die Französin, die im Juni sensationell das Halbfinale von Roland-Garros erreicht hatte, setzt ab sofort auf die Dienste von Carlos Martinez.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.09.2025, 22:39 Uhr

© Getty Images Bei den French Open erreichte Lois Boisson das Halbfinale

Einen Monat nach der Trennung von Florian Reynet hat Lois Boisson ihren neuen Trainer gefunden. Wie am Dienstag zunächst die “L'Equipe” berichtete, wird die 22-Jährige ab sofort vom Spanier Carlos Martinez betreut werden. “Die Chemie zwischen den beiden hat sofort gestimmt und sie sind gespannt, zu sehen, was dabei herauskommen wird”, meinte Boissons Manager Jonathan Dasnières de Veigy gegenüber der französischen Sportzeitung.

Zunächst ist die Zusammenarbeit von Boisson und Martinez auf die Asien-Tournee begrenzt. Danach werde man Bilanz ziehen, so Dasnières de Veigy. Das WTA-500-Turnier in Seoul in der kommenden Woche wird die Französin wegen Verpflichtungen ihres neuen Coaches noch alleine absolvieren, bei den Events in Peking (WTA 1000), Wuhan (WTA 1000), Osaka (WTA 250) und Tokio (WTA 500) wird Martinez dann in der Box Platz nehmen.

Boisson mit Durchbruch im Jahr 2025

Martinez trainierte auf der WTA-Tour unter anderem bereits Svetlana Kuznetsova, Daria Kasatkina sowie für kürzere Zeit Simona Halep und Clara Tauson. Zuletzt arbeitete er für rund zwei Monate mit der Russin Diana Shnaider zusammen. An Erfahrung mangelt es dem 51-Jährigen also definitiv nicht.

Boisson erlebte in diesem Jahr ihren Durchbruch auf der Tour. Die Französin, die im Jahr 2024 von einem Kreuzbandriss außer Gefecht gesetzt wurde, erreichte bei den French Open in Paris als Nummer 361 der Welt sensationell das Halbfinale und gewann wenig später in Hamburg ihren ersten Titel. Mittlerweile liegt Boisson im Ranking auf Position 47.