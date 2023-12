Neuerliche Verletzung? Sorgen um Gael Monfils

Gael Monfils hat sich beim Ultimate Tennis Showdown in London am Knöchel verletzt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.12.2023, 20:35 Uhr

© Getty Images Gael Monfils musste gegen Jack Draper aufgeben

Kurz vor dem Saisonstart gibt es Sorgen um Gael Monfils: Der Franzose verletzte sich beim Ultimate Tennis Showdown in London am Knöchel und konnte seine Partie gegen Jack Draper nicht zu Ende spielen. Wie gravierend die Verletzung des 37-Jährigen ist, steht derzeit noch nicht fest.

Monfils hatte in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und verpasste in der abgelaufenen Spielzeit unter anderem die Australian Open. Nach seinem verspäteten Saison-Einstieg in Indian Wells durfte sich der Weltranglisten-74 letztlich aber doch noch über ein gelungenes Jahr freuen, holte er doch in Stockholm den Titel.

Nicht zuletzt deshalb war der Franzose auch einer der Kandidaten für die Auszeichnung als "Comeback-Spieler des Jahres", die letztlich an den Deutschen Jan-Lennard Struff ging. Im kommenden Jahr sind Monfils' erklärtes Ziel die Olympischen Spiele in seiner Geburtsstadt Paris.