Neues Jahr, gleicher Weg: Rybakina und Sabalenka starten in Brisbane

Die Saison ist zwar noch nicht beendet, doch Aryna Sabalenka, Madison Keys und Elena Rybakina wissen bereits, wo sie ins Tennisjahr 2026 starten werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.10.2025, 14:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka bei den Brisbane International 2025

Madison Keys wird zu Beginn des Jahres nichts an ihrer Routine ändern. Warum sollte sie auch? Ihr Saisonauftakt mit dem wiederholten Titelsieg in Adelaide beförderte die US-Amerikanerin direkt zu ihrem ersten Grand-Slam-Titel bei den Australian Open, wo sie Favoritin Aryna Sabalenka in drei Sätzen bezwang.

Und ihre Erfolgssträhne riss nicht ab: Es folgte eine Karriere-Bestleistung von 16 Siegen in Folge, die erst bei den BNP Paribas Open ihr Ende fand. Keys wird ihre Saison daher erneut beim australischen WTA-500-Turnier beginnen, das vom 12. bis 17. Januar ausgetragen wird.

Sabalenka: Mission Titelverteidigung in Woche Eins

Elena Rybakina und Aryna Sabalenka werden bereits eine Woche früher, vom 4. bis 11. Januar, bei den Brisbane International in die neue Saison starten. Auch keine große Überraschung, denn seit das Turnier nach einer dreijährigen Pause 2023 wieder in den Tourkalender aufgenommen wurde, zählen beide zu den erfolgreichsten Spielerinnen des WTA-500-Events.

2023 gewann Sabalenka erstmals das australische Hartplatzturnier, bevor Rybakina ein Jahr später bei ihrem Turnierdebüt die Titelverteidigung der Belarussin verhinderte. Diese revanchierte sich jedoch frühestmöglich und schnappte sich in diesem Jahr erneut den Titel in Queensland.