Neues Zuhause: Novak Djokovic hat jetzt ein Herz für Athen

Nach vielen Jahren in Belgrad steht nun fest, dass Novak Djokovic mit seiner Familie nach Athen umgezogen ist. In der griechischen Hauptstadt erwartet den kaum alternden Tennisstar im November direkt eine ganz besondere Premiere.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2025, 12:51 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic zählt seit einiger Zeit Athen zu seiner neuen Heimat.

Novak Djokovic hat ein neues Zuhause. Und das ist dieses Mal nicht in einem tennisspezifischen Zusammenhang gemeint. Der serbische Superstar ist mit seiner Familie von Belgrad in die griechische Hauptstadt Athen gezogen. Im Küstenort Glyfada ist der „Djoker“ ab jetzt heimisch.

Bereits kurz nach den US Open wurde Novak Djokovic auch schon auf einer der zahlreichen hochwertigen Tennisanlagen in der geschichtsträchtigen Stadt gesichtet, um dort selbst das Training wieder aufzunehmen und auch Sohn Stefan einige Tipps für das Spiel zu geben.

Djokovic mit erstem Heimspiel im November

Bereits länger spekulierten einige Medien über einen Umzug der Djokovic-Familie in die griechische Hauptstadt. Der hat für den 24-fachen Grand-Slam-Sieger noch einen weiteren Vorteil, denn im November erwartet „Nole“ direkt ein Heimspiel im neuen Wohnort.

Vom 1. bis zum 8. November wird nach einigen Jahrzehnten wieder ein Turnier der ATP Tour in Athen ausgetragen. Das war zuletzt 1994 der Fall. Nun dürfen sich die Griechen wieder über ein Event der 250er-Kategorie freuen. Die Turnierlizenz lag bisher beim ATP-Turnier in Belgrad, Djokovic bisheriger Heimat. Der ehemalige Weltranglistenerste hatte frühzeitig für die Turnierpremiere in Griechenland zugesagt.