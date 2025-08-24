Newport: Sharapova & Bryans in Hall of Fame aufgenommen

Doppel-Legenden, Grand-Slam-Champions und ein bisschen Gänsehaut: In Newport wurden Maria Sharapova und die Bryan-Brüder in die Tennis Hall of Fame 2025 aufgenommen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 24.08.2025, 14:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Eine Silbermedaille, 119 Doppeltitel und ein ganzer Haufen emotionaler Geschichten: In Newport wurde am Samstagabend Tennisgeschichte gefeiert – und zwar gleich dreifach. Die legendären Bryan-Brüder Bob und Mike sowie Grand-Slam-Queen Maria Sharapova wurden in die Tennis Hall of Fame 2025 aufgenommen. Applaus, Standing Ovations und eine Prise Nostalgie inklusive.

Die Bryans, die mit 16 Grand-Slam-Titeln das erfolgreichste Doppel aller Zeiten bilden, erinnerten sich bei ihrer Rede an harte Trainings, gemeinsame Triumphe – und daran, wie es ist, wenn der Weltranglistenerste zufällig im Zimmer nebenan wohnt. „Wenn ich faul war, hat Mike mich vom Sofa gezerrt“, sagte Bob lachend. „Wir haben uns gegenseitig gepusht – und das hat uns besser gemacht.“

Williams hält Laudatio für Sharapova

Auch Maria Sharapova zeigte sich gerührt. In ihrer Dankesrede sprach sie über Selbstzweifel, Ehrgeiz und darüber, wie Tennis ihr ein ganzes Leben geschenkt habe. Fünf Grand-Slam-Titel, darunter der Sensationssieg in Wimbledon 2004 mit nur 17 Jahren, und die Silbermedaille bei Olympia 2012 unterstreichen ihre außergewöhnliche Karriere. Serena Williams, einst Rivalin, heute Freundin, hielt eine persönliche Laudatio: „Was mit Respekt begann, wurde zu Freundschaft.“

Dass ausgerechnet die größten Namen des Sports an einem Wochenende gefeiert wurden, an dem in den USA traditionell die US Open beginnen, war wohl kein Zufall. Die Induktionsfeier war der emotionale Höhepunkt eines dreitägigen Tennis-Festivals, mit Showmatches, Live-Podcasts und jeder Menge Erinnerungen an vergangene Heldentage.