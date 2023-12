Next Gen ATP Finals: Arthur Fils checkt als Erster ins Endspiel ein

Im ersten Halbfinale der Next Gen ATP Finals setzte sich Arthur Fils in einem innerfranzösischen Duell gegen Luca Van Assche in vier Sätzen durch.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 01.12.2023, 19:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Der topgesetzte Arthur Fils steht im Endspiel der Next Gen ATP Finals in Jeddah

Der topgesetzte Franzose Arthur Fils steht im Endspiel der Next Gen ATP Finals in Jeddah: Der 19-Jährige aus der Nähe von Paris setzte sich im Halbfinale gegen seinen Landsmann Luca Van Assche nach 1:37 Stunden Spielzeit mit 2:4, 4:1, 4:3 (1), 4:3 (6) durch. Im Finale am Samstag bekommt es der Weltranglisten-36. entweder mit dem Serben Hamad Medjedovic oder dem Schweizer Dominic Stricker zu tun. Die beiden bestreiten das zweite Semifinale ab 19:00 Uhr (MESZ).

Fils drehte die Partie nach dem verlorenen ersten Satz, zeigte im zweiten (Kurz-)Durchgang eine fast fehlerlose Vorstellung. Der dritte Akt musste nach 3:3-Gleichstand im Tiebreak entschieden werden. Dort zeigte der Turniersieger von Lyon eine nahezu perfekte Kurzentscheidung. Der Tiebreak in Satz vier war ausgeglichener, am Ende hatte dennoch erneut Fils das bessere Ende für sich.

Van Assche verlässt Saudi-Arabien mit insgesamt 215.000 erspielten US-Dollar. Im Vorjahr standen sich im Endspiel der inoffiziellen U21-Tennis-Weltmeisterschaft (damals noch in Mailand) der US-Amerikaner Brandon Nakashima und der Tscheche Jiri Lehecka gegenüber. Nakashima setzte sich am Ende klar in drei Sätzen (4:3 [5], 4:3 [6], und 4:2 durch.

Hier das Einzel-Tableau aus Jeddah.