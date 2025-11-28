Next Gen ATP Finals: Dino Prizmic gibt Debüt

Der Kroate Dino Prizmic wird in diesem Jahr erstmals bei den Next Gen ATP Finals aufschlagen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.11.2025, 08:21 Uhr

© Getty Images Dino Prizmic

Prizmic ist auf Rang 5 im “Race to Jeddah” gelistet, seine Zusage für das U20-Event in Saudi-Arabien bestätigte die ATP am Donnerstagabend. Damit sind nunmehr vier Akteure sicher dabei - Jakub Mensik, Learner Tien, Alexander Blockx und eben Prizmic. Die Nummer 2 im Race, Joan Fonseca, nimmt verletzungsbedingt nicht teil.

Prizmic, mit Tennisanfängen im Tenis Klub Split, wo auch Goran Ivanisevic einst seine ersten ernstzunehmenden Aufschläge fabriziert hatte, holte sich 2023 den Juniorentitel bei den French Open. Auf der großen Bühne machte er im Januar 2024 auf sich aufmerksam, als er Novak Djokovic bei den Australian Open einen Satz abknüpfte. In 2025 gewann er zwei Challenger-Turniere und erreichte das Viertelfinale beim 250er-Event in Umag. In Chengdu gewann er einen Satz gegen Top-Ten-Mann Lorenzo Musetti.

“Die Saison war voller Auf und Abs, aber ich bin wirklich glücklich darüber, die sie geendet ist. Wir sehen uns in Jeddah”, so Prizmic.

Der 20-Jährige wird aktuell auf Rang 127 in der ATP-Weltrangliste geführt.

Die Next Gen ATP Finals finden vom 17. bis 21. Dezember 2025 statt.