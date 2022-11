Next-Gen-ATP-Finals Auslosung: Holger Rune führt Feld (noch) an

Die Auslosung für die Next-Gen-ATP-Finals ist geschlagen. Die beiden Gruppen werden von Holger Rune und Lorenzo Musetti angeführt. Ob der Däne in Mailand an den Start gehen wird, ist jedoch mehr als fraglich. Aus Schweizer Sicht feiert Dominic Stricker als Außenseiter sein Debüt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 06.11.2022, 09:29 Uhr

Holger Rune steht bei den Next-Gen-ATP-Finals in Mailand im Rampenlicht

Bevor die ATP-Saison 2022 mit den NItto-ATP-Finals in Turin ihr großes Finale feiern wird, geht ab kommendem Montag zunächst der kleine Bruder über die Bühne: die Next-Gen-ATP-Finals in Mailand. Mit durchaus guter Besetzung, mit Holger Rund und Lorenzo Musetti sind nämlich zwei Akteure am Start, die in diesen Tagen in Paris-Bercy mit starken Vorstellungen zu überzeugen wussten. Der Italiener etwa warf auf seinem Weg in die Runde der letzten Acht mit Casper Ruud die Nummer drei der Welt aus dem Turnier, Rune hingegen spielte sich zumindest bis ins Endspiel. Mit Siegen über die Nummer eins der Welt, Carlos Alcaraz und den wohl formstärksten Spieler auf der ATP-Tour, Felix Auger-Aliassime, wohlgemerkt.

Carlos Alacaraz musste in Paris-Bercy bekanntermaßen verletzungsbedingt aufgeben, wäre als 19-Jähriger auch bei den Next-Gen-ATP-Finals dabei. Mit Betonung auf wäre. Denn der Spanier wäre aufgrund der hervorragenden Saison 2022 - und als Nummer eins der Welt - vielmehr Mitfavorit für die offenen Nitto-ATP-Finals. Abermals mit Betonung auf wäre. Vielmehr ist es nämlich so, dass der 19-Jährige weder bei den Nitto-ATP-Finals, noch in Mailand an den Start gehen wird. Die Verletzung, die sich der Spanier in Paris-Bercy zugezogen hatte, bedeutet für den Youngster nämlich ein verfrühtes Saisonende. Das wurde am Samstagabend bekannt.

Rune in beeindruckender Verfassung - aber auch in Mailand?

Topfavorit in Mailand ist wohl Holger Rune aus Dänemark. Der 19-Jährige spielte zuletzt einen hervorragenden Herbst, erreichte nach dem Titelgewinn in Stockholm vergangene Woche beim ATP-500-Event in der Baseler St. Jakobshalle das Endspiel - und steht nun in Paris-Bercy ebenfalls überraschend im Finale. In Mailand bekäme es der von Patrick Mouratoglou betreute Skandinavier in der Gruppenphase mit Brandon Nakashima, Jiri Lehecka und Francesco Passaro zu tun. Wenn der Däne denn in Mailand starten wird, mit einem Sieg im Endspiel von Paris-Bercy wäre Rune nämlich der erste Ersatz für die Nitto-ATP-Finals. Und damit wohl lieber nach einer Woche Pause in Turin zugegen.

In Gruppe B ist die Ausgangslage wohl etwas ausgeglichener - und berechenbarer. Jack Draper hat zuletzt gezeigt, dass der Brite gegen Lorenzo Musetti durchaus Chancen haben durfte. In Basel etwa hatte Draper Carlos Alcaraz am Rande einer Niederlage. Chung-Hsin Tseng und Dominic Stricker komplettieren das Feld bei den Next-Gen-ATP-Finals. Letzterer ist als erster Schweizer in der Geschichte des Events dabei. Und wird sich jedenfalls gegen Tseng gute Chancen ausrechnen dürfen. Das Saisonfinale der besten U21-Spieler geht vom 8. bis zum 12. November über die Bühne. Die Pole-Position auf einen möglichen Alternate-Spot im Falle einer kurzfristigen Absage von Holger Rune hat derzeit der Italiener Matteo Arnaldi inne.

Hier die Gruppen bei den Next-Gen-ATP-Finals

Holger Rune Lorenzo Musetti Brandon Nakashima Jack Draper Jiri Lehecka Chun-Hsin Tseng Francesco Passaro Dominic Stricker