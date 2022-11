Next Gen ATP Finals: Ohne Holger Rune - Welche Partien warten an Tag eins

Die Spielansetzung an Tag eins der Next Gen ATP Finals in Mailand hat sich durch die Absage von Holger Rune klarerweise verändert.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.11.2022, 15:12 Uhr

© Getty Images Am Dienstag geht es in Mailand mit den Next Gen ATP Finals los

Spätestens nach dem verwerteten Matchball im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy war klar gewesen: Holger Rune wird auf einen Einsatz bei den Next Gen ATP Finals in Mailand verzichten. Nicht nur, dass der Däne mit seinem Titelgewinn in die Top 10 der Herren-Weltrangliste eingezogen war, ist er auch für die ATP Finals in Turin, die nächste Woche über die Bühne gehen, als erster Ersatzmann gesetzt.

Der klare Favorit für die inoffizielle U21-Weltmeisterschaft hat also kurz vor Beginn des Turniers zurückgezogen und damit die Karten in der Lombardei neu gemischt. Als Ersatz springt der an Position 134 registrierte 21-jährige Italiener Matteo Arnaldi ein, der auch den Platz von Rune in der grünen Gruppe einnimmt, die damit von der Papierform die deutlich einfachere zu sein scheint.

Vier Premieren am ersten Spieltag

Die Day-Session am Dienstag eröffnen der fünftgereihte Tscheche Jiri Lehecka gegen den achtplatzierten Lokalmatador Francesco Passaro. Duelle gab es zwischen den beiden noch keine, Lehcka ist im Ranking jedoch klare 45 Plätze vor dem Mann aus Sanremo klassiert. Danach greift ab nicht vor 15:00 Uhr der nunmehrige Turnierfavorit Lorenzo Musetti (ATP 23) zum Arbeitsgerät. Der in der aktuellen Saison zweifache Titelgewinner (Hamburg, Neapel) trifft ebenalls zum ersten Mal auf den 21-jährigen Taiwaner Chun-Hsin Tseng, der 2022 immerhin zwei Challenger-Siege einfahren konnte.

In der Night-Session ab 19:30 kommt dann Ersatzmann Arnaldi ins Spiel. Er muss es mit dem US-Boy Brandon Nakashima aufnehmen. Der 21-Jährige aus San Diego hatte auch im Vorjahr bei den Next Gen ATP Finals teilgenommen und dort im Halbfinale gegen Landsmann Sebastian Korda in fünf Sätzen verloren. Den Abschluss am ersten Spieltag geben der an drei gereihte Jack Draper aus Großbritannien und der siebtgesetzte Schweizer Dominic Sticker. Auch die beiden 20-Jährigen sind sich auf ATP-Tour-Level noch nicht begegnet.

Hier das Tableau aus Mailand.