NextGen Finals: Budkov Kjaer im Halbfinale, Tien wahrt Chance

Während Nikolai Budkov Kjaer nach seinem zweiten Match bei den NextGen Finals in Jeddah schon im Halbfinale steht, hat Turnierfavorit Learner Tien einen Pflichtsieg gefeiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.12.2025, 20:43 Uhr

© Getty Images Nikolai Budkov Kjaer hat in Jeddah bislang zeri Siege gefeiert

Der Topfavorit und Vorjahresfinalist ist noch nicht raus aus den NextGen Finals in Jeddah. Denn Learner Tien gewann nach seiner Auftakt-Niederlage gegen Nikolai Budkov Kjaer am Donnerstag gegen den Spanier Martin Landaluze mit 1:4, 4:1, 4:3 (3) und 4:3 (2). Dabei machte es Tien unnötig spannend, führte er doch im vierten Satz schon mit 3:0.

Und so kommt es für den Schützling von Michael Chang morgen zu einem „Endspiel“ gegen Rafael Jodar. Der Spanier unterlag Budkov Kjaer in vier Sätzen.

In der anderen Gruppe steht Alexander Blockx nach seinem Sieg gegen Nishesh Basavareddy an der Spitze der Zwischenwertung. Justin Engel, der einzige deutsche Starter, verlor dagegen gegen Dino Prizmic in vier Sätzen. Und muss am Freitag zwingend gegen Basavareddy gewinnen.