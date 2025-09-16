NextGen Finals: Haben Engel und Schwärzler Chancen auf einen Startplatz?

Noch liegen Justin Engel und Joel Schwärzler in Schlagdistanz zu den begehrten Plätzen bei den NextGen Finals in Jeddah.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.09.2025, 12:26 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Justin Engel und Joel Schwärzler haben noch Chancen auf einen Platz in Jeddah

Justin Engel, immer noch erst 17 Jahre jung, hat ja am Samstag sein Davis-Cup-Debüt für Deutschland gegeben. Und dabei den Japaner Bei Nakamoto geschlagen. Was insofern spannend ist, weil auch Nakamoto noch zur sehr jungen Garde zählt und mit seinen 19 Jahren ohne weiteres bei den NextGen Finals in Jeddah an den Start gehen könnte. Wenn er sich denn qualifiziert.

Denn augenblicklich liegt Nakamoto auf Position 14 im Race - Justin Engel aber drei Ränge davor. Und der Youngster aus Bayern könnte in der laufenden Woche beim Challenger in Saint-Tropez nachlegen.

Dasselbe gilt in Bad Waltersdorf für Österreichs aktuell größte Hoffnung Joel Schwärzler, der in der U21-Jahreswertung nur eine Position hinter Engel klassiert ist.

Treten Mensik und Fonseca überhaupt noch einmal an?

Nun können sich nur sieben Spieler direkt für einen Teilnahme an den Finals qualifizieren (ein Platz wird per Wildcard vergeben), aber vor Engel und Schwärzler könnten sich Lücken auftun. Denn es ist kaum anzunehmen, dass Jakub Mensik, aktuell überlegen Führender, noch einmal bei den Nachwuchskräften aufschlägt.

Dasselbe gilt wohl auch für Joao Fonseca, der die NextGen Finals im vergangenen Jahr gewinnen konnte. Und womöglich auch für den derzeitigen Dritten Learner Tien aus den USA.

Erste Voraussetzung für Justin Engel und Joel Schwärzler ist aber: Punkte sammeln. Denn die Konkurrenz schläft nicht. So gehen mit Martin Lanadluce (ESP), Rodrigo Pacheco Mendez (MEX) und Federico Cina (ITA) drei Konkurrenten in Saint-Tropez auf Punktejagd, die direkt vor Engel klassiert sind.

