NextGen Finals: Stricker und Fils mit Blitzsiegen

Dominic Stricker und Arthur Fils haben am zweiten Tag der NextGen Finals in Jeddah überzeugende Siege gefeiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.11.2023, 15:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominic Stricker am Mittwoch in Jeddah

Stricker machte am zweiten Tag der Veranstaltung der besten U21-Spieler auf der Tour den Anfang, bezwang Luca Nardi völlig problemlos mit 4:1, 4:1 und 4:2. Am ersten Tag war Stricker noch Flavio Cobolli in vier Sätzen unterlegen.

Cobolli wiederum musste sich Arthur Fils geschlagen geben. Der französische Turnierfavorit gewann mit 4:1, 4.2 und 4:2 und zog damit als erster Spieler ins Halbfinale ein. Beide frühen Matches am Mittwoch dauerten übrigens weniger als eine Stunde lang.

Dominic Stricker hält nun bei einem Satzverhältnis von 4:3, Flavio Cobolli bei 3:4. Die Partien am morgigen Donnerstag, wo der Schützling von Dieter Kindlmann auf Arthur Fils trifft, werden den Ausschlag über den zweiten Halbfinalisten dieser grünen Gruppe geben.

Hier das Tableau in Jeddah