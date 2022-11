NextGen Masters: Lorenzo Musetti heute im Endspiel um das Halbfinale

Nach der hauchdünnen Niederlage von Lorenzo Musetti gegen Dominic Stricker am Mittwoch bei den NextGen Finals in Mailand ist klar: Der Italiener muss heute gegen Jack Draper gewinnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.11.2022, 08:23 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti hat heute gegen Jack Draper ein echtes Endspiel vor der Brust

Vier Tiebreaks in fünf Sätzen - das hatten Francesco Passaro und Matteo Arnaldi am Mittwochnachmittag bei den #NextGen-Finals in Mailand angeboten. Und weil sie für ihr Match 2:38 Stunden lang benötigten, durften sie sich als Rekordhalter in Sachen Spielzeit beim Treffen der besten U-21-Spieler auf der ATP-Tour fühlen.

Dominic Stricker und Lorenzo Musetti haben am Abend aber noch einen draufgesetzt. Nicht, was die Spielzeit anbelangt, da blieben der Lokalfavorit und sein Schweizer Gegner zehn Minuten unter Passaro und Arnaldi. Sehr wohl aber in Sachen Spannung. Denn jeder der fünf Sätze wurde im Tiebreak entschieden. Und Stricker zog mit dem $.3 (5), 4:3 (6), 3:4 (7), 3:4 (6) und 4:3 (3) als erster Spieler fix in das Halbfinale ein.

Für Musetti ist der Zug auch noch nicht abgefahren. Aber: Im heutigen Match gegen Jack Draper muss ein Sieg her. Denn der Brite hat wie Musetti sein Match gegen Chun-Hsin Tseng gewonnen. Aber gegen Stricker verloren.Die gute Nachricht für die italienischen fans ist indes: Lorenzo Musetti kann mit Drucksituationen sehr gut umgehen. Das hat er mit seinen Finalsiegen in Hamburg gegen Carlos Alcaraz oder in Neapel gegen Matteo Berrettini in dieser Saison schon gezeigt.

Hier das Tableau in Mailand