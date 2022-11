NextGen Masters: Von wegen kurze Sätze - Passaro und Arnaldi mit Rekord-Match!

Die beiden italienischen Youngster Francesco Passaro und Matteo Arnaldi haben bei den #NextGen Finals in Mailand für das längste Match in der noch jungen Geschichte des Turniers der besten U-21-Spieler auf der ATP-Tour gesorgt.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.11.2022, 21:25 Uhr

© Getty Images Francesco Passaro und Matteo Arnaldi nach ihrem Marathon in Mailand

Wenn der Platz schon mal bezahlt ist, dann sollte man diesen auch so richtig auskosten, mögen sich Matteo Arnaldi und Francesco Passaro am zweiten Tag der #NextGen Finals in Turin gedacht haben. Und lieferten dem heimischen Publikum ein Spektakel, das sich nach einer Spielzeit von 2:38 Stunden mit 4:3 (7), 2:4, 3:4 (4), 4:3 (4) und schließlich 4:3 (8) in Richtung von Passaro neigte.

Vier Tiebreaks also in fünf Sätzen, das kann dauern. Genau fünf Minuten länger als der bisherige Rekord, den Lorenzo Musetti und Hugo Gaston im vergangenen Jahr fixiert hatten. Geradezu eilig hatte es dagegen Brandon Nalashima im Vergleich mit Jiri Lehecka. Der US-Amerikaner gewann mit 4:1, 4:3 (2) und 4:2 und zog damit als erster Spieler in das Halbfinale ein.

Jack Draper dagegen hat zum ersten Mal in Mailand angeschrieben. Der Brite, der zum Auftakt gegen Dominic Stricker aus der Schweiz verloren hatte, gewann gegen Chun-Hsin Tseng mit 1:4, 4:2, 4:3 und 4:2.