NextGen Race: Schwärzler und Engel - es gibt Hoffnung

Höchstwahrscheinlich werden die #NextGen Finals auch in diesem Jahr ohne deutsche oder österreichische Teilnehmer über die Bühne gehen. Ein Blick auf das Race to Jeddah bringt aber immerhin ein paar Lichtblicke.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.09.2024, 18:15 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Joel Schwärzler und Justin Engel

Justin Engel wird in ein paar Tagen 17 Jahre alt. Und ist eine der größten Hoffnungen des Deutschen Tennis Bundes. Diese Hoffnungen sind keineswegs unbegründet, auch wenn Engel im Moment erst (oder: schon?) auf Platz 516 der ATP-Charts geführt wird. Mit zwei erst kürzlich errungenen Championaten bei ITF-M15-Turnieren. Blickt man indes auf das Race to Jeddah, also die Jahreswertung der U-21-Spieler, dann ist Justin Engel mit seinen noch 16 Jahren schon verdammt weit vorne. Nämlich auf Platz 34. Und vor ihm ist keiner auch nur annähernd so jung. Um genau zu sein gibt es sogar nur noch zwei andere 16-Jährige, die im Race unter den besten 100 klassiert sind: Engels Landsmann Diego Dedura-Palomero (Position 70) und der US-Amerikaner Darwin Blanch (94).

Auf Joel Schwärzler wiederum ruhen die größten Erwartungen der österreichischen Tennisfans. Der Schützling von Jürgen Melzer wird Anfang 2025 19 Jahre alt. Und hat sich im Race to Jeddah auf Platz 23 eingereiht. Mit augenblicklich 127 ATP-Punkten. Von denen Schwärzler 75 mit seinem Turniersieg beim Challenger in Skopje Ende Mai geholt hat.

Fils führt das Race to Jeddah an

Die Aussichten, in diesem Jahr einen Starter bei den #NextGen Finals dabeizuhaben, ist indes ziemlich klein. Henrique Rocha aus Portugal liegt aktuell auf Platz acht im Race. Und das mit 265 Zählern, also mehr als doppelt so vielen wie Joel Schwärzler.

Angeführt wird die Jahreswertung von einem Mann, der vielleicht gar keine Lust mehr hat, in Saudi-Arabien noch ein paar Matches dranzuhängen: Arthur Fils nämlich. Der Franzose hat in Jeddah im vergangenen Jahr ja das Endspiel erreicht, musste sich dann Hamad Medjedovic geschlagen geben. Dahinter folgt mit Alex Michelsen ein Mann, der sich eigentlich auch schon auf der Erwachsenen-Tour etabliert hat.

Hier der aktuelle Stand im Race to Jeddah