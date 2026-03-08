"Nicht zurückgeschaut!" - Am Ende geigte doch noch Djokovic

Novak Djokovic drehte erfolgreich die Zweitrundenpartie gegen Kamil Majchrzak beim ATP Masters in Indian Wells. Nach der Partie sorgte der Serbe beim Publikum für gute Unterhaltung und verriet sein Erfolgsgeheimnis des Tages.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2026, 14:24 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic konnte nach dem Match gegen Kamil Majchrzak das Publikum unterhalten.

Drei Sätze benötigte Novak Djokovic in seinem ersten Match beim ATP Masters in Indian Wells gegen den Polen Kamil Majchrzak. Dass der erste Satz an den 57. der ATP-Weltrangliste ging, war sicherlich auch für den Serben eine Überraschung, der mit Beginn des zweiten Satz jedoch dominant auftrat und am Ende hochverdient in die dritte Runde eingezogen ist. “Ich habe nach dem ersten Satz nicht mehr zurückgeschaut”, gab Djokovic nach seinem Sieg zu Protokoll.

Der Serbe feierte seinen Sieg mit einer kleinen imaginären Geigenstunde auf seinem Racket. dem Publikum gefiel es. Mit Aleksandar Kovacevic wartet in Runde drei auf dem Papier ein leichterter Gegner als in der vergangenen Nacht. Der US-Boy steht aktuell auf Rang 72 in den ATP-Charts, hat mit zwei klaren Siegen gegen Hubert Hurkacz und Corentin Moutet jedoch bereits einen guten Spielrhythmus in Kalifornien. Dieser fehlte Novak Djokovic im ersten Satz gegenMajchrzak zunächst noch.

Djokovic und Federer sind Rekordsieger in Indian Wells

Der 38-Jährige könnte im Halbfinale auf den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz treffen. In Indian Wells gehört Novak Djokovic neben Roger Federer zu den Rekordsiegern. Fünf Titel konnte der “Djoker” bisher in der Wüste feiern. Der letzte Titel liegt in diesem Jahr allerdings bereits zehn Jahre zurück. 2016 gelang im Endspiel ein deutliches 6:0, 6:2 gegen Milos Roanic zum fünften Triumph. Seitdem kam keine Endspielteilnahme in Indian Wells mehr hinzu.

