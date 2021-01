Nick Kyrgios - frisch und motiviert ins Jahr 2021

Sein letztes Spiel auf der ATP-Tour bestritt Nick Kyrgios Ende Februar. Nach dieser langen Auszeit will der 25-Jährige im Jahr 2021 wieder angreifen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.01.2021, 23:19 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios dürfte in diesem Jahr einiges vorhaben

Vor exakt einem Jahr schien es so, als würde der hochtalentierte Nick Kyrgios endlich sein volles Potential ausschöpfen. Beim ATP Cup zeigte der Australier großteils famose Leistungen und zog gemeinsam mit seinem Team sogar ins Halbfinale des neuen Teamwettbewerbes ein. In diesem war gegen Spanien zwar Schluss, bei den Australian Open begeisterte Kyrgios seine Landsleute aber wieder mit teils sensationellem Tennis.

Insbesondere die Drittrundenpartie gegen Karen Khachanov war an Dramatik und Qualität kaum zu überbieten, der Lokalmatador setzte sich schlussendlich in einem der besten Matches des vergangenen Jahres im Tiebreak des fünften Satzes durch. Auch im Achtelfinale gegen den damaligen Weltranglistenersten Rafael Nadal wusste Kyrgios zu gefallen, auch, wenn es im Endeffekt eine knappe Viersatzniederlage setzte.

Kyrgios als Mahner in der Corona-Zeit

Der Grundstein für eine erfolgreiche Saison 2020 war dennoch gelegt: Doch nach der Aufgabe in der ersten Runde des ATP-500-Turniers in Acapulco machte Kyrgios das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung: Der 25-Jährige sollte im Jahr 2020 nicht mehr auf die Tour zurückkehren. Stattdessen habe er das Leben in Canberra genossen, erklärte der Australier gegenüber TENNIS.com.

"Ich habe meinem Körper einem Pause gegönnt, aber jetzt bin ich auf dem Court zurück und arbeite hart, um für den australischen Sommer fit zu werden", so Kyrgios, der sich im vergangenen Jahr immer wieder als Mahner gegeben hatte - und von seiner Position im Umgang mit dem Coronavirus auch nicht abrückt.

"Ich fühle mich großartig und bereit"

"Ich will einfach, dass jeder vor COVID geschützt ist. Es gibt wichtigere Dinge auf der Welt als Tennis und ich will nicht, dass der Sport sich über die Gesundheit anderer stellt", so der 25-Jährige. Kyrgios würde es zwar insbesondere bei den Australian Open lieben, vor Fans zu spielen, gleichzeitig wolle er aber nicht rücksichtslos sein. Er sei sich indes sicher, dass Tennis Australia die richtigen Schritte setzen werde.

Von sich selbst erwartet Kyrgios ein "frisches" Jahr 2021: "Ich fühle mich großartig und bereit." Eventuell muss Kyrgios, der sein Comeback beim ATP-250-Turnier "Melbourne 2" feiern wird, das bei den Australian Open auch gleich ganz zu Beginn des Turniers unter Beweis stellen. Als Nummer 47 der Welt droht dem Australier bereits in der ersten Runde ein ganz großes Kaliber.