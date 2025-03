Nick Kyrgios lernt wieder das Gefühl des Erfolgs

Nick Kyrgios ist zurück in der Erfolgsspur. Gegen Mackenzie McDonald gelang der erste Toursieg seit Oktober 2022. Ein wichtiger Schritt, um den vielleicht letzten Versuch zurück in die Weltspitze möglich zu machen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 19.03.2025, 23:57 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios darf sich nach fast zweieinhalb mal wieder über einen Toursieg freuen.

Dass der erste Toursieg seit über zweieinhalb Jahren für Nick Kyrgios etwas Besonderes war, merkte man dem Australier in seinem On-Court-Interview deutlich an. Der in Interviews sonst zwischen angriffslustig und gelangweilt agierende Rechtshänder sprach sichtlich bewegt, fast schon gerührt zum Publikum.

“Ich dachte, dass ich nie wieder Tennis spiele", gab Nick Kyrgios nach seinem Sieg zu Protokoll und blickte direkt auf seinen gesundheitlichen Zustand: ”Ich werde morgen sehen, wie es meinem Handgelenk geht."

Gegen Khachanov ist die Bilanz negativ

Für Nick Kyrgios könnte der Erfolg in der ersten Runde von Miami ein großer Schritt zurück in die Weltspitze sein, sofern eben der von Verletzungen gezeichnete Körper mitspielt. Das Gefühl des Sieges dürfte dem Wimbledonfinalisten von 2022 neues Selbstvertrauen geben. Ein Aspekt, das dem 29-Jährigen bei den ersten Auftritten in diesem Jahr komplett fehlte.

Im Duell gegen Karen Khachanov ist genau dieses Selbstvertrauen notwendig. Gegen die krachende Vorhand des Russen weiß ein gutaufgelegter Nick Kyrgios durchaus zu bestehen. 2020 gelang vor heimischem Publikum der Sieg in der dritten Runde. In der Gesamtbilanz führt Khachanov jedoch 2:1 die Duellbilanz an. Eine echte Bewährungsprobe für den Weg zurück in die Weltspitze.

