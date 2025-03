ATP Masters Miami: Nick Kyrgios feiert ersten Sieg seit 2022

Nick Kyrgios ist beim ATP Masters in Miami gegen Mackenzie McDonald die zweite Runde erreicht. Gegen den Qualifikanten siegte der Australier 3:6, 6:3, 6:4 und verlässt damit erstmals in diesem Jahr als Sieger den Tenniscourt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 19.03.2025, 22:34 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios sucht seit seinem Tour-Comeback nach seiner Form.

Der erste Satz war für Nick Kyrgios gegen Mackenzie McDonald ein abwechslungsreicher Start. Nachdem der Australier, durch ein Protected Ranking direkt im Hauptfeld dabei, zu Beginn des Matches große Probleme hatte in die Partie zu finden und schnell 0:3 zurücklag, egalisierte der ehemalige Wimbledonfinalist den Spielstand, um nachfolgend erneut drei Spiele in Folge abzugeben. So stand nach nur 27 Minuten die Führung für McDonald fest, der sich als Qualifikant in das Hauptfeld von Miami spielte.

Im zweiten Satz fanden beide Akteure ihren Rhythmus. Nick Kyrgios verpasste nach zwei vergebenen Breakbällen die Chance auf 2:0 zu erhöhen. Das Break folgte dann jedoch einige Aufschlagspiele später, nachdem der Australier eine unkonventionelle Vorhand zum 5:3 und dem anschließenden Satzausgleich verwandelte.

Der dritte Satz bot einige unterhaltsame Ballwechsel, die selbst Nick Kyrgios ab und an ein Lächeln ins Gesicht zauberten. Dieses verfestigte sich in der Mitte des Satzes nach dem Aufschlagverlust von Mackenzie McDonald zum 4:3 für den Australier. Nach 1:45 Stunde war der Sieg von Nick Kyrgios perfekt.

Khachnaov wartet, Monfils eine Runde weiter

Karen Khachanov heißt der Gegner in der zweiten Runde für Nick Kyrgios, der seinen erster Tourerfolg seit Oktober 2022 feiern kann. Der Russe geht als Nummer 22 in das Turnier in Florida und konnte in der ersten Runde durch ein Freilos den Schwerpunkt auf die Trainingsarbeit legen.

In der zweiten Runde steht auch Gael Monfils, der sich in drei engen Sätzen gegen den Ungarn Fabian Maroszan durchsetze. Der nächste Gegner für die Nummer 46 der Tenniswelt ist Jiri Lehecka. Wie auch Khachanov in Runde eins noch ohne Einsatz.

Hier das Einzel-Tableau in Miami