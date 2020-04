Nick Kyrgios - Neues Tattoo wirft Fragen auf

Nick Kyrgios zeigt sich in diesen Tagen mit seiner Unterstützung für die Bedürftigen in Australien mal wieder von seiner besten Seite. So nebenbei hat sich der Australier seinen Schlagarm neu tätowieren lassen.

von tennisnet.com

© Getty Images Nick Kyrgios im Kobe-Bryant-Trikot

Festzuhalten bleibt zunächst einmal Folgendes: Nach allem, was der geneigte Beobachter so über die Vorlieben von Nick Kyrgios zu wissen glaubt, steht der Australier einer Franchise ganz besonders nahe: den Boston Celtics nämlich. Gut. Darüber hinaus hat sich Kyrgios nach dem tragischen Unfalltod von Kobe Bryant zu Beginn dieses Jahres mit einem Trikot der Lakers-Legende bei den Australian Open gezeigt. Ebenfalls gut. Auch wenn die Lakers als die Erzrivalen der Celtics gelten. Kobe war andererseits größer als jeder Club, auch Novak Djokovic hat der Black Mamba gehuldigt.

Nun aber ist Nick Kyrgios gleich noch einmal steil gegangen: Und hat sich das Konterfei von LeBron James neben jenes von Kobe auf seinen Schlagarm tätowieren lassen. LeBron, ohne Zweifel der beste Basketballspieler der letzten Dekade, war während seiner Stationen bei den Cleveland Cavaliers und den Miami Heat in der Eastern Conference der NBA aber öfter als einmal der Sargnagel der von Kyrgios so geschätzten Celtics.

Was hat es also damit auf sich, Nick? Bahnt sich da ein endgültiger Fahnenwechsel in Richtung Los Angeles an, nachdem LeBron James mittlerweile ja auch das legendäre Trikot der Lakers trägt? First World Problems sind das. Und zum Glück macht Nick Kyrgios mit seinen Prioritäten nichts falsch: Der von ihm initiierte Lieferservice für von der Coronakrise gebeutelte Australier ist schließlich startbereit.