Nick Kyrgios: "Novak Djokovic ist der Beste aller Zeiten"

Für Nick Kyrgios ist Novak Djokovic der beste Tennisspieler aller Zeiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.10.2023, 15:25 Uhr

Novak Djokovic und Nick Kyrgios

Nick Kyrgios hat sich im Hotboxin'-Podcast mit Mike Tyson zur GOAT-Debatte geäußert - und Novak Djokovic dabei als größten Spieler aller Zeiten bezeichnet. "Er ist der Beste aller Zeiten, hat 24 Grand Slams gewonnen und ich glaube, er wird noch ein paar mehr gewinnen. Es ist verrückt. Aber ich denke, er bekommt nicht die Anerkennung, die er verdient", erklärte Kyrgios, der zwei der drei Duelle gegen den Weltranglistenersten für sich entscheiden konnte.

Gegen Rafael Nadal liegt der Australier im Head to Head zwar mit 3:6 zurück, dennoch sei er gegen den Spanier bislang vergleichsweise gerne angetreten, so Kyrgios: "Ich habe gegen Nadal sehr gut gespielt. Ich hatte die meisten Erfolge gegen ihn, aber er hat mich trotzdem oft geschlagen."

Anders habe die Lage indes bei Roger Federer ausgesehen. "Ich halte Novak für den Besten aller Zeiten, aber für mich war Roger der schwierigste Gegner", verriet Kyrgios. Der Schweizer "konnte einem ein richtig schlechtes Gefühl geben. Egal, wo auf der Welt man gegen ihn spielte, er war ein Fan-Liebling."

Seinen einzigen Sieg in sieben Duellen mit Federer fuhr Kyrgios 2015 in Madrid ein. Für den 28-Jährigen, der seit dem ATP-250-Turnier in Stuttgart nicht mehr auf der Tour zu sehen war, ist dieser Erfolg nach wie vor der "denkwürdigste" seiner gesamten Karriere.