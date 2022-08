Nick Kyrgios: "Rankingplätze haben offensichtlich nichts zu bedeuten"

Nick Kyrgios (ATP-Nr. 26) hat sich zum Thema Ranking, aber auch über seine Einsamkeit auf der Tour geäußert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.08.2022, 11:26 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios

Nick Kyrgios spielt aktuell das Tennis seines Lebens: Nach der ausgelassenen Sandplatzsaison drehte Kyrgios auf Rasen auf, mit dem Highlight des WImbledonfinals, das er in vier Sätzen gegen Novak Djokovic verlor. Und wohl gegen die meisten anderen Gegner gewonnen hätte.

Auch im Ranking hat sich der Australier wieder nach vorne gespielt, trotz der fehlenden Wimbledonpunkte bis unter die Top 30 - nachdem er im Frühjahr aus den Top 100 gefallen war. Das Ranking aber habe für ihn eh keine Bedeutung, erklärte Kyrgios nun im Interview mit dem tennis MAGAZIN. „Ich glaube nicht, dass die Rangliste dem Können gerecht wird", sagte er. "Sie belohnt Beständigkeit. Ich habe in Miami gegen Rublev 6:3, 6:0 gewonnen. Er war die Nummer 7 der Welt. Also haben Ranglistenplätze offensichtlich nichts zu bedeuten.“

Nick Kyrgios: "Ich war einsam auf der Tennistour"

Dass er die Sandplatzsaison komplett ausgelassen habe sei vor allem seiner Heimatverbundenheit geschuldet, erklärte Kyrgios zudem, die Zeit daheim sei ihm nun mal wichtiger als Tennis auf roter Asche. Kyrgios hatte schon oft über Einsamkeit auf der Tour gesprochen hatte, ein generelles Problem für Australier im Tenniszirkus - ein kurzer Abstecher nach "Down Under" während zwei Turnieren ist nun mal kaum möglich.

Die Reiserei und die Einsamkeit, verbunden mit hohen Erwartungen, hätten ihn auch zum Drogenkonsum geführt, gestand Kyrgios. „Ich war 22, 23 Jahre alt, reiste sieben, acht Monate pro Jahr. Ich war einsam auf der Tennistour. Es war deprimierend. Ich kämpfte mit mir, versuchte, jemand anderes zu sein, weil ich mit all den Erwartungen nicht zurechtgekommen bin. Man wollte, dass ich Grand Slam-Turnier gewinne, aber das war nicht, was ich wollte. Dann habe ich angefangen, Drogen zu nehmen und es ist aus der Kontrolle geraten.“

Mittlerweile scheint sich Kyrgios gefangen, ein gutes Mittel gefunden zu haben zwischen Zeit auf der Tour und daheim. Große Ziele in Sachen Majorsiege hegt er allerdings nach wie nicht zwingend. "Ich bin mehr als zufrieden mit dem, was ich erreicht habe", sagte er. "Ich bin 27 Jahre alt, ich bin gesund, ich habe eine wunderschöne Freundin und ein Haus auf den Bahamas."

Aktuell stehen für Kyrgios die US Open an. Dort trifft er in der Nacht auf Dienstag auf seinen Kumpel Thanasi Kokkinakis.