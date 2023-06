Nick Kyrgios: Selbstmordgedanken und Klinikaufenthalt nach Wimbledon - "Habe mich gehasst"

In der neuen Netflix-Staffel blickt Nick Kyrgios zurück auf ganz schwierige Zeiten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.06.2023, 10:10 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios

Nick Kyrgios hatte sich nach seinem Wimbledon-Aus 2019 gegen Rafael Nadal mit Selbstmordgedanken herumgetragen und in eine Klinik in London einweisen lassen. Das berichten australische Medien mit Verweis auf die neue Netflix-Staffel Break Point, die ab dem 21. Juni anlaufen wird.

Kyrgios spricht hierin vom "Tiefpunkt meiner Karriere". "Ich habe in Wimbledon verloren. Als ich aufwachte, saß mein Vater am Bett und weinte hemmungslos. Das war der große Weckruf für mich. Ich dachte mir: Okay, so kann es nicht weitergehen. Ich landete in einer psychiatrischen Klinik in London, um meine Probleme zu lösen", sagte er.

Das Match gegen Nadal habe er mit einem Longsleeve bestritten, um die Narben auf seinem rechten Arm zu verdecken. "Ich habe wirklich darüber nachgedacht, ob ich Selbstmord begehen will." Er sei mit dem Druck, der großen Erwartungshaltung nicht klargekommen. "Ich habe mich gehasst für die Person, die ich war."

Auch sein Vater kommt in der Serie zu Wort. "Ich bin da für Nick, was anderes zählt nicht." Nick sei sehr sensibel, sehr zerbrechlich, so George Kyrgios.

Kyrgios: "Meine Freunde und Familie weggeschoben"

Kyrgios hatte schon mehrfach über seine Depressionen ausgepackt, auf Instagram mal die Australian Open 2019 als eine seiner dunkelsten Zeiten beschrieben. "Ich war alleine, deprimiert, negativ eingestellt, habe Alkohol missbraucht und Drogen und meine Freunde und Familie weggeschoben", schrieb er damals.

Mittlerweile sei er ein anderer Mensch. "Ich bin stolz darauf zu sagen, dass ich mich komplett gewandelt habe, einen gänzlich anderen Ausblick auf alles habe. Ich nehme keinen Moment mehr als selbstverständlich an."

Kyrgios erwähnt immer auch seine Freundin, die ihm großen Halt gebe.

Tennismäßig hatte Kyrgios aufgrund einer Knie-Operation und einer Verletzung am Fuß die bisherige Saison 2023 verpasst. Beim Comeback in Stuttgart verlor er diese Woche zum Auftakt und bat seine Fans um Geduld mit ihm.