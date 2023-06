ATP Stuttgart: Nach frühem Aus - Nick Kyrgios bittet seine Fans um Geduld

Nick Kyrgios ist beim ATP-Turnier in Stuttgart zum Auftakt ausgeschieden - bis zur Bestform ist es noch ein Stückchen hin für ihn.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 14.06.2023, 17:06 Uhr

Nick Kyrgios stand in diesem Jahr in Stuttgart im Halbfinale

Die Hoffnungen waren groß - realistisch betrachtet aber war das Auftakt-Aus von Kyrgios in Stuttgart keine Überraschung.

Der Australier, im Vorjahr hier im Halbfinale und in Wimbledon sogar im Endspiel, hatte 2023 noch kein einziges Turniermatch bestritten. Kyrgios war im Frühjahr am maladen Knie operiert worden, zuletzt hatte er aufgrund eines Raubüberfalls die French Open verpasst.

Kyrgios' Mutter war hierbei bedroht worden, er selbst hatte laut Gerichtsakten geholfen, den Mann zu fangen und sich dabei am Fuß verletzt.

Nun also das lang ersehnte Comeback auf dem geliebten Rasen, allerdings schien Kyrgios nach wie vor angeschlagen und nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Gegen Yibing Wu setzte es ein 5:7, 3:6.

Im Anschluss bat Kyrgios über die sozialen Medien um Geduld: "Fans, habt Geduld mit mir", twitterte er am Abend. "Es ist ein Prozess, wieder da hinzukommen, wo ich war. Ich weiß, es ist schwer für euch, mich so spielen zu sehen wie heute. Aber ich brauche mehr Zeit und komme hoffentlich wieder da hin, wo ich war."

Tsitsipas, Struff und Fritz am Donnerstag

Für die BOSS Open ist Kyrgios' frühs Ausscheiden natürlich ein Verlust, zumal zuvor auch Alexander Zverev verletzungsbedingt abgesagt hatte. Mit Denis Shapovalov ist zudem ein weiterer "Hot Shot"-King früh ausgeschieden. In dieser Beziehung liegen die Hoffnungen nun auf Frances Tiafoe, der am Mittwochabend ins Turnier einsteigt (ab ca. 17.30 Uhr, live auf ServusTV und bei Servus TV On).

Ein starkes Programm ist zudem für den Donnerstag angekündigt: Taylor Fritz, die Nummer 2 des Turniers, spielt gegen Aslan Karatsev, ab 15 Uhr dann Jan-Lennard Struff gegen Tommy Paul. Und ab 17 Uhr die Nummer 1 in Stuttgart: Stefanos Tsitsipas, der sich mit Richard Gasquet messen wird.

